Le Marathon Créatif
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Le Marathon Créatif

Organisé par

Le Marathon Créatif

À propos de cet événement

Ventes fermées

Événement spécial

7422 Rue St-Hubert

Montréal, QC H2R 2N3, Canada

Entrée communautaire
Gratuit

Pour les membres de la communauté qui en ont besoin. Aucune explication nécessaire.

Point de départ
20 $

Contribution recommandée pour aider à financer l'activité.

Soutien Communautaire
Payez ce que vous pouvez

Contribue à financer des places gratuites et à soutenir les programmes jeunesse.

Bâtisseur·se de communauté
Payez ce que vous pouvez

Soutient directement le développement des programmes culturels pour les jeunes.

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