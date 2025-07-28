Location d'événements et paiement

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À propos de cet événement
La location ponctuelle d'événements (anniversaire ou anniversaire ou projection privée) est spécifique à la date et à l'heure convenue dans le contrat de location. Le paiement est requis lors de la réservation pour garantir la réservation(s). Ce tarif de location est pour un maximumde 4 heures et pour 25 personnes ou moins.
L'espace événementiel est pour plus de 25 personnes et 4 heures ou moins
Créez votre événement spécial en réservant une journée complète (plus de 4 heures) et soyez créatif avec la décoration, la musique, la projection, etc. Événements d'entreprise, répétitions, etc. Pour les événements sur plusieurs jours, un accord formel sera requis.
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