Save The LaSalle

Organisé par

Save The LaSalle

À propos de cet événement

Location d'événements et paiement

100 Government Rd W

Kirkland Lake, ON P2N 2E4, Canada

fête ponctuelle - Anniversaire ou célébration
250 $

La location ponctuelle d'événements (anniversaire ou anniversaire ou projection privée) est spécifique à la date et à l'heure convenue dans le contrat de location. Le paiement est requis lors de la réservation pour garantir la réservation(s). Ce tarif de location est pour un maximumde 4 heures et pour 25 personnes ou moins.

événement demi-journée (4 heures ou moins)
350 $

L'espace événementiel est pour plus de 25 personnes et 4 heures ou moins

événement journée complète
500 $

Créez votre événement spécial en réservant une journée complète (plus de 4 heures) et soyez créatif avec la décoration, la musique, la projection, etc. Événements d'entreprise, répétitions, etc. Pour les événements sur plusieurs jours, un accord formel sera requis.

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