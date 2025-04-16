Expérience Bal Afrikana

Plongez au cœur du Bal Afrikana avec trois discussions passionnantes, animées par des voix influentes de la scène culturelle, entrepreneuriale et artistique afro-montréalaise. À travers ces panels/ discussions, explorez les fondements, les trajectoires et les perspectives de la mode et de la création afro au Québec. Entre témoignages inspirants, récits d’expérience et visions d’avenir, ces échanges offrent un espace de dialogue vibrant sur les enjeux, les réussites et les ambitions de notre écosystème créatif. Un rendez-vous incontournable pour nourrir la réflexion, éveiller la conscience et faire rayonner les talents afrodescendants d’ici. ▪ Discussion 1 – Bal Afrikana Rewind 🕐 12h00 à 12h30 Retour sur la vision et les moments fondateurs de la première édition. ▪ Discussion 2 – Montréal & Black Fashion : Un voyage à travers le temps 🕐 12h45 à 13h30 Exploration de l’évolution de la mode afro à Montréal, de ses racines aux enjeux contemporains. ▪ Discussion 3 – Bal Afrikana : Renaissance – Get Ready! 🕐 13h45 à 14h30 Présentation de la 2e édition, inspirations stylistiques et coulisses créatives. - 100 places disponibles

Plongez au cœur du Bal Afrikana avec trois discussions passionnantes, animées par des voix influentes de la scène culturelle, entrepreneuriale et artistique afro-montréalaise. À travers ces panels/ discussions, explorez les fondements, les trajectoires et les perspectives de la mode et de la création afro au Québec. Entre témoignages inspirants, récits d’expérience et visions d’avenir, ces échanges offrent un espace de dialogue vibrant sur les enjeux, les réussites et les ambitions de notre écosystème créatif. Un rendez-vous incontournable pour nourrir la réflexion, éveiller la conscience et faire rayonner les talents afrodescendants d’ici. ▪ Discussion 1 – Bal Afrikana Rewind 🕐 12h00 à 12h30 Retour sur la vision et les moments fondateurs de la première édition. ▪ Discussion 2 – Montréal & Black Fashion : Un voyage à travers le temps 🕐 12h45 à 13h30 Exploration de l’évolution de la mode afro à Montréal, de ses racines aux enjeux contemporains. ▪ Discussion 3 – Bal Afrikana : Renaissance – Get Ready! 🕐 13h45 à 14h30 Présentation de la 2e édition, inspirations stylistiques et coulisses créatives. - 100 places disponibles

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