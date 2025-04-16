Expérience Bal Afrikana

Plongez au cœur du Bal Afrikana avec trois discussions passionnantes, animées par des voix influentes de la scène culturelle, entrepreneuriale et artistique afro-montréalaise.
À travers ces panels/ discussions, explorez les fondements, les trajectoires et les perspectives de la mode et de la création afro au Québec. Entre témoignages inspirants, récits d’expérience et visions d’avenir, ces échanges offrent un espace de dialogue vibrant sur les enjeux, les réussites et les ambitions de notre écosystème créatif.
Un rendez-vous incontournable pour nourrir la réflexion, éveiller la conscience et faire rayonner les talents afrodescendants d’ici.
▪ Discussion 1 – Bal Afrikana Rewind
🕐 12h00 à 12h30
Retour sur la vision et les moments fondateurs de la première édition.
▪ Discussion 2 – Montréal & Black Fashion : Un voyage à travers le temps
🕐 12h45 à 13h30
Exploration de l’évolution de la mode afro à Montréal, de ses racines aux enjeux contemporains.
▪ Discussion 3 – Bal Afrikana : Renaissance – Get Ready!
🕐 13h45 à 14h30
Présentation de la 2e édition, inspirations stylistiques et coulisses créatives.
- 100 places disponibles
Plongez au cœur du Bal Afrikana avec trois discussions passionnantes, animées par des voix influentes de la scène culturelle, entrepreneuriale et artistique afro-montréalaise.
À travers ces panels/ discussions, explorez les fondements, les trajectoires et les perspectives de la mode et de la création afro au Québec. Entre témoignages inspirants, récits d’expérience et visions d’avenir, ces échanges offrent un espace de dialogue vibrant sur les enjeux, les réussites et les ambitions de notre écosystème créatif.
Un rendez-vous incontournable pour nourrir la réflexion, éveiller la conscience et faire rayonner les talents afrodescendants d’ici.
▪ Discussion 1 – Bal Afrikana Rewind
🕐 12h00 à 12h30
Retour sur la vision et les moments fondateurs de la première édition.
▪ Discussion 2 – Montréal & Black Fashion : Un voyage à travers le temps
🕐 12h45 à 13h30
Exploration de l’évolution de la mode afro à Montréal, de ses racines aux enjeux contemporains.
▪ Discussion 3 – Bal Afrikana : Renaissance – Get Ready!
🕐 13h45 à 14h30
Présentation de la 2e édition, inspirations stylistiques et coulisses créatives.
- 100 places disponibles
Atelier de création de bijoux
35 $
14h - 17h | Atelier de création de bijoux avec Omar Gammaoui – Quand l’art rencontre l’engagement
Plongez dans l’univers singulier d’Omar Gammaoui, artiste engagé qui transforme des matériaux recyclés en bijoux uniques, porteurs de sens. À travers cet atelier, il vous invite à explorer les liens entre créativité, conscience écologique et responsabilité sociale. Chaque création devient une œuvre d’art à part entière, un geste concret en faveur d’un monde plus durable.
En manipulant métaux récupérés, textiles et objets du quotidien, vous apprendrez à redonner vie à des matières oubliées, tout en découvrant l’approche artistique et humaine d’Omar. Cet atelier est bien plus qu’une initiation à la bijouterie : c’est une réflexion collective sur notre rapport à la consommation, à la nature et à l’esthétique.
Un moment enrichissant pour créer, échanger, et repartir avec une pièce unique façonnée par vos mains… et vos valeurs.
Aucune expérience préalable requise – matériaux fournis.
Tarif : 35 $ pour une création
50$ pour deux création
14h - 17h | Atelier de création de bijoux avec Omar Gammaoui – Quand l’art rencontre l’engagement
Plongez dans l’univers singulier d’Omar Gammaoui, artiste engagé qui transforme des matériaux recyclés en bijoux uniques, porteurs de sens. À travers cet atelier, il vous invite à explorer les liens entre créativité, conscience écologique et responsabilité sociale. Chaque création devient une œuvre d’art à part entière, un geste concret en faveur d’un monde plus durable.
En manipulant métaux récupérés, textiles et objets du quotidien, vous apprendrez à redonner vie à des matières oubliées, tout en découvrant l’approche artistique et humaine d’Omar. Cet atelier est bien plus qu’une initiation à la bijouterie : c’est une réflexion collective sur notre rapport à la consommation, à la nature et à l’esthétique.
Un moment enrichissant pour créer, échanger, et repartir avec une pièce unique façonnée par vos mains… et vos valeurs.
Aucune expérience préalable requise – matériaux fournis.
Tarif : 35 $ pour une création
50$ pour deux création
Ajouter un don pour Centre culturel afro-canadien de Montréal
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