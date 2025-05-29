Fondation des Gouverneurs de l'espoir
eventClosed
Expérience HYROX 2025
5182 QC-132
Sainte-Catherine, QC J5C 1L8, Canada
addExtraDonation
$
Participation
CA$150
Prix par personne ; 27 septembre 2025 - heures exactes à confirmer *Billet non remboursable
Prix par personne ; 27 septembre 2025 - heures exactes à confirmer *Billet non remboursable
seeMoreDetailsMobile
closed
Commandite
CA$500
Vous aurez votre logo sur le devant des t-shirts qui seront remis à votre équipe *Veuillez transmettre un logo en haute résolution à
[email protected]
Vous aurez votre logo sur le devant des t-shirts qui seront remis à votre équipe *Veuillez transmettre un logo en haute résolution à
[email protected]
seeMoreDetailsMobile
closed
Présentateur de l'activité
CA$2,000
En tant que présentateur , vous aurez droit à un maximum de visibilité : billets, affiches, t-shirts, etc.
En tant que présentateur , vous aurez droit à un maximum de visibilité : billets, affiches, t-shirts, etc.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout