Expérience privilège Éric Lapointe et Travis Cormier - 4 juillet

Le billet EXPÉRIENCE PRIVILÈGE ÉRIC LAPOINTE ET TRAVIS CORMIER inclut : (1) souper gastronomique au Manoir du Lac William / Accès à la section réservée pour les spectacles de Travis Cormier et Éric Lapointe le vendredi 4 juillet 2025 / Prise de photo de groupe avec les artistes / Accès au site du festival et à tous les spectacles et activités du jeudi 3 juillet au dimanche 6 juillet 2025 / Camping gratuit (sans service) sur le site

