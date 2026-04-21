Explorados 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Un parcours en hauteur avec tyroliennes, ponts suspendus et défis dans les airs t’attend à Arbraska Chauveau !
Accroche-toi, crie un peu (ou beaucoup !!), puis recommence.
Tu vas grimper, rire, peut-être shaker un peu… mais surtout tripper fort!! T’es Game ?
Départs :
St-H (MDJ) : 10h
BSP (Forum) : 10h20
PRSF (MDJ) : 10h20
PRSF (Halte de l’Arche) : 10h30
Retour approximatif : 18h30
Une descente en kayak guidée, fun et accessible où tu pagaies, collabores et vis une vraie dose d’aventure en nature. Tout équipée, la descente de la rivière te fera profiter d’un moment fort qui sort de la routine et fait du bien !!!
Départs :
St-H (MDJ) : 10h
BSP (Forum) : 10h30
PRSF (MDJ) : 10h
PRSF (Halte de l’Arche) : 10h15
Retour approximatif : 17h30
Une journée qui bouge pour vrai : sauts, défis et fous rires à ISaute, suivis d’un mini‑putt fluo où tout s’illumine — même l’ambiance. Une sortie énergique, fun et parfaite pour décrocher entre amis.
Départs :
St-H (MDJ) : 8h30
BSP (Forum) : 8h50
PRSF (MDJ) : 8h50
PRSF (Halte de l’Arche) : 9h
Retour approximatif : 17h
Viens découvrir la culture fascinante autochtone qui te fera vivre quelque chose de différent. Au programme : visite, contes et légendes, fabrication d’artisanat. On file ensuite à la plage de Québec pour relaxer, profiter du soleil et finir la journée sur une vibe estivale parfaite. ☀️
Départs :
St-H (MDJ) : 8h
BSP (Forum) : 8h20
PRSF (MDJ) : 8h20
PRSF (Halte de l’Arche) : 8h30
Retour approximatif : 17h30
Prépare-toi à bouger, rire et te dépasser. On commence avec avec une session magasinage aux Galeries ou manèges, au choix. Ensuite, on enchaîne une mission laser tag où tu vas courir, esquiver et viser comme un pro.
Départs :
St-H (MDJ) : 9h
BSP (Forum) : 9h20
PRSF (MDJ) : 9h20
PRSF (Halte de l’Arche) : 9h30
Retour approximatif : 17h30
On commence chill avec des Alpagas pour expérimenter les bienfaits des
animaux pour préparer nos esprits. (Et oui, il y aura même des Baby Alpagas trop cute ! )
En après-midi, on va utiliser nos cerveaux et nos jambes pour s’en sortir dans un Jeu d’Évasion extérieur se déroulant au Musée Maritime de Charlevoix. Coopère avec ton équipe pour trouver en premier la solution !
Départs :
St-H (MDJ) : 9h40
BSP (Forum) : 10h
PRSF (MDJ) : 9h40
PRSF (Halte de l’Arche) : 9h50
Retour approximatif : 17h30
On finit l’été en GRAND… et en TREMPE! 🏖️ Pour notre dernière sortie, direction le parc aquatique de Valcartier : glissades géantes, rivières folles, vagues, fous rires (et peut-être un peu
d’eau dans le nez). C’est ta chance de vivre le plus gros trip de l’été avant de ranger ton
maillot.
Départs :
St-H (MDJ) : 8h30
BSP (Forum) : 8h50
PRSF (MDJ) : 8h50
PRSF (l’Halte de l’Arche) : 9h10
Retour approximatif : 16h30
Une ou des activités étaient déjà pleines, mais tu serais prêt à y participer si une place se libère ? Dis-nous en commentaire quelles activités t'intéresseraient. Nous te communiquerons si des places se libèrent !
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