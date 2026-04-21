Forum Jeunesse Charlevoix Ouest

Organisé par

Forum Jeunesse Charlevoix Ouest

À propos de cet événement

Explorados 2026

1er juillet - Arbres en Arbres
35 $

Un parcours en hauteur avec tyroliennes, ponts suspendus et défis dans les airs t’attend à Arbraska Chauveau !

Accroche-toi, crie un peu (ou beaucoup !!), puis recommence.

Tu vas grimper, rire, peut-être shaker un peu… mais surtout tripper fort!!  T’es Game ?


Départs :

St-H (MDJ) : 10h

BSP (Forum) : 10h20

PRSF (MDJ) : 10h20

PRSF (Halte de l’Arche) : 10h30


Retour approximatif : 18h30

8 juillet - Kayak Katabatik
45 $

Une descente en kayak guidée, fun et accessible où tu pagaies, collabores et vis une vraie dose d’aventure en nature. Tout équipée, la descente de la rivière te fera profiter d’un moment fort qui sort de la routine et fait du bien !!!


Départs :

St-H (MDJ) : 10h

BSP (Forum) : 10h30

PRSF (MDJ) : 10h

PRSF (Halte de l’Arche) : 10h15


Retour approximatif : 17h30

15 juillet - ISaute & Mini Golf Fluo
40 $

Une journée qui bouge pour vrai : sauts, défis et fous rires à ISaute, suivis d’un mini‑putt fluo où tout s’illumine — même l’ambiance. Une sortie énergique, fun et parfaite pour décrocher entre amis.


Départs :

St-H (MDJ) : 8h30

BSP (Forum) : 8h50

PRSF (MDJ) : 8h50

PRSF (Halte de l’Arche) : 9h


Retour approximatif : 17h

22 juillet - Musée Autochtone Wendake & Plage
35 $

Viens découvrir la culture fascinante autochtone qui te fera vivre quelque chose de différent. Au programme : visite, contes et légendes, fabrication d’artisanat. On file ensuite à la plage de Québec pour relaxer, profiter du soleil et finir la journée sur une vibe estivale parfaite. ☀️


Départs :

St-H (MDJ) : 8h

BSP (Forum) : 8h20

PRSF (MDJ) : 8h20

PRSF (Halte de l’Arche) : 8h30


Retour approximatif : 17h30

29 juillet - Laser Tag & Magasinage à Québec
30 $

Prépare-toi à bouger, rire et te dépasser. On commence avec avec une session magasinage aux Galeries ou manèges, au choix. Ensuite, on enchaîne une mission laser tag où tu vas courir, esquiver et viser comme un pro.


Départs :

St-H (MDJ) : 9h

BSP (Forum) : 9h20

PRSF (MDJ) : 9h20

PRSF (Halte de l’Arche) : 9h30


Retour approximatif : 17h30

5 août - Jeu d'Évasion au Musée Maritime
30 $

On commence chill avec des Alpagas pour expérimenter les bienfaits des

animaux pour préparer nos esprits. (Et oui, il y aura même des Baby Alpagas trop cute ! )

En après-midi, on va utiliser nos cerveaux et nos jambes pour s’en sortir dans un Jeu d’Évasion extérieur se déroulant au Musée Maritime de Charlevoix. Coopère avec ton équipe pour trouver en premier la solution !


Départs :

St-H (MDJ) : 9h40

BSP (Forum) : 10h

PRSF (MDJ) : 9h40

PRSF (Halte de l’Arche) : 9h50


Retour approximatif : 17h30

12 août - Valcartier
35 $

On finit l’été en GRAND… et en TREMPE! 🏖️ Pour notre dernière sortie, direction le parc aquatique de Valcartier : glissades géantes, rivières folles, vagues, fous rires (et peut-être un peu

d’eau dans le nez). C’est ta chance de vivre le plus gros trip de l’été avant de ranger ton

maillot.


Départs :

St-H (MDJ) : 8h30

BSP (Forum) : 8h50

PRSF (MDJ) : 8h50

PRSF (l’Halte de l’Arche) : 9h10


Retour approximatif : 16h30

Liste d'attente
Gratuit

Une ou des activités étaient déjà pleines, mais tu serais prêt à y participer si une place se libère ? Dis-nous en commentaire quelles activités t'intéresseraient. Nous te communiquerons si des places se libèrent !

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