Explorados 2026

Un parcours en hauteur avec tyroliennes, ponts suspendus et défis dans les airs t’attend à Arbraska Chauveau !

Accroche-toi, crie un peu (ou beaucoup !!), puis recommence.

Tu vas grimper, rire, peut-être shaker un peu… mais surtout tripper fort!! T’es Game ?





Départs :

St-H (MDJ) : 10h

BSP (Forum) : 10h20

PRSF (MDJ) : 10h20

PRSF (Halte de l’Arche) : 10h30





Retour approximatif : 18h30