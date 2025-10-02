Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton

Organisé par

Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton

À propos de cet événement

Exploration de l’art dramatique par l’impro – groupe adulte (16 ans et plus)

1510 QC-222

Saint-Denis-de-Brompton, QC J0B 2P0, Canada

Ateliers d'art dramatique (16 ans+) - 6 ateliers
30 $

À noter que Zeffy ajoute une contribution VOLONTAIRE au montant total de votre achat. Il est tout à fait possible de la retirer en cliquant sur le menu déroulant dans la partie "récapitulatif".

Ce ne sont donc pas des frais de transaction, mais bien un appui que vous offrez à Zeffy et, par le fait même, à tous les organismes qui utilisent cette plateforme, dont le Comité culturel. Pensez-y avant de retirer votre contribution :)

Vous pouvez aussi choisir de faire un don du montant de votre choix au Comité culturel directement ⬇

Ateliers d'art dramatique (16 ans+) - 5 ateliers
25 $

Vous avez manqué le premier atelier? Pas grave, on a pensé à vous :D

Ateliers d'art dramatique (16 ans+) - 4 ateliers
20 $

Vous avez manqué les deux premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D

Ateliers d'art dramatique (16 ans+) - 3 ateliers
15 $

Vous avez manqué les trois premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D

Ateliers d'art dramatique (16 ans+) - 2 ateliers
10 $

Vous avez manqué les quatre premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D

Ateliers d'art dramatique (16 ans+) - 1 atelier
5 $

Vous avez manqué les cinq premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D

Ajouter un don pour Comité culturel de Saint-Denis-de-Brompton

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!