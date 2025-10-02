Exploration de l’art dramatique par l’impro – groupe adulte (16 ans et plus)

Organisé par
À propos de cet événement
À noter que Zeffy ajoute une contribution VOLONTAIRE au montant total de votre achat. Il est tout à fait possible de la retirer en cliquant sur le menu déroulant dans la partie "récapitulatif".
Ce ne sont donc pas des frais de transaction, mais bien un appui que vous offrez à Zeffy et, par le fait même, à tous les organismes qui utilisent cette plateforme, dont le Comité culturel. Pensez-y avant de retirer votre contribution :)
Vous pouvez aussi choisir de faire un don du montant de votre choix au Comité culturel directement ⬇
Vous avez manqué le premier atelier? Pas grave, on a pensé à vous :D
Vous avez manqué les deux premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D
Vous avez manqué les trois premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D
Vous avez manqué les quatre premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D
Vous avez manqué les cinq premiers ateliers? Pas grave, on a pensé à vous :D
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!