Exploration de l’art dramatique par l’impro – groupe adulte (16 ans et plus)

À noter que Zeffy ajoute une contribution VOLONTAIRE au montant total de votre achat. Il est tout à fait possible de la retirer en cliquant sur le menu déroulant dans la partie "récapitulatif".



Ce ne sont donc pas des frais de transaction, mais bien un appui que vous offrez à Zeffy et, par le fait même, à tous les organismes qui utilisent cette plateforme, dont le Comité culturel. Pensez-y avant de retirer votre contribution :)



Vous pouvez aussi choisir de faire un don du montant de votre choix au Comité culturel directement ⬇