Explorer nos fatigues - Véronique Grenier (20 février)

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*À titre de membre de la communauté qui soutient la cause de l'amélioration des conditions de vie des mères monoparentales et de leurs enfants, nous vous invitons à contribuer, librement et solidairement, en fonction de vos moyens. Tous les dons volontaires sont redistribués dans la vie associative, la programmation et les services.
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« Je contribue à la hauteur de ma capacité de payer »
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