Explorer nos fatigues - Véronique Grenier (20 février)

« Je ne peux contribuer financièrement aujourd'hui, mais je vais m'assurer de parler d'Espace M, à mon entourage » *À titre de membre de la communauté qui soutient la cause de l'amélioration des conditions de vie des mères monoparentales et de leurs enfants, nous vous invitons à contribuer, librement et solidairement, en fonction de vos moyens. Tous les dons volontaires sont redistribués dans la vie associative, la programmation et les services.

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