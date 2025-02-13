Espace M - Ressources pour mères monoparentales

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À propos de cet événement

Explorer nos fatigues - Véronique Grenier (20 février)

432 Rue Merry N

Magog, QC J1X 2G5, Canada

Admission - Mère monoparentale
Gratuit
Billet gratuit pour les mères monoparentales
Admission générale - Prix libre
Gratuit
« Je ne peux contribuer financièrement aujourd'hui, mais je vais m'assurer de parler d'Espace M, à mon entourage » *À titre de membre de la communauté qui soutient la cause de l'amélioration des conditions de vie des mères monoparentales et de leurs enfants, nous vous invitons à contribuer, librement et solidairement, en fonction de vos moyens. Tous les dons volontaires sont redistribués dans la vie associative, la programmation et les services.
Admission générale - Prix libre
10 $
« Je contribue à la hauteur de ma capacité de payer »
Admission générale - Prix libre
20 $
« Je contribue à la hauteur de ma capacité de payer »
Admission générale - Prix libre
30 $
« Je contribue à la hauteur de la valeur du prix d'entrée »
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