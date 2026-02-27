EXPO-ENCAN - Salon de la déficience intellectuelle du Centre François-Michelle - 21 mars 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Walide
Les Couleurs du Monde
2026
Collage et acrylique sur papier.
30” x 30”
Enchère de départ
Charles
Les Couleurs Possibles
2026
Collage de papiers de soie et feutres acryliques sur papier.
12” x 24”
Enchère de départ
William-André
Le Tracteur
2026
Peinture et feutres acryliques sur papier.
24” x 36”
Enchère de départ
Kendrick
Audi R7
2026
Peinture et feutres acryliques et papier de soie sur papier.
24” x 36”
Enchère de départ
Katy
La Vie
2026
Peinture aquarelle et feutres acryliques sur papier.
30” x 30”
Enchère de départ
Cécilia
Mon Cœur
2026
Marbrage d’encres sur papier.
16” x 22”
Enchère de départ
Amina
Crocodile Musclé
2026
Peinture acrylique sur papier.
24” x 30”
Enchère de départ
Kinan
Cowboy Nugget
2026
Peinture acrylique sur papier.
16” x 24”
Enchère de départ
Alexandra
Mon Chien
2026
Encre, aquarelle et crayons de cire sur papier.
12” x 20”
Enchère de départ
Hamdi
Le Robot Surréaliste
2026
Peinture acrylique sur papier
16” x 22”
Enchère de départ
Laura
La Nature
2026
Encre, aquarelle sur papier
24” x 24”
Enchère de départ
Moustapha
Maria
2026
Peinture acrylique sur papier
18” x 26”
Enchère de départ
Benoit
Graffeur
2026
Peinture et feutres acryliques sur papier.
24” x 36”
Enchère de départ
Allmy
Trois Mondes Détruits
2026
Feutres acryliques sur papier.
12” x 22”
Enchère de départ
Léo
Les Animaux dans la Forêt
2026
Peinture et feutres acryliques, sur toile.
16” x 20”
Enchère de départ
Oliver
Les Arts en Action!
2026
Encre et feutres acryliques sur papier.
20” x 30”
Enchère de départ
Laurence A.
Les Morceaux
2026
Aquarelle et feutres acryliques sur papier.
24” x 30”
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