CENTRE FRANÇOIS MICHELLE

Organisé par

CENTRE FRANÇOIS MICHELLE

À propos de cet événement

Ventes fermées

EXPO-ENCAN - Salon de la déficience intellectuelle du Centre François-Michelle - 21 mars 2026

Lieu de prise en charge

9275 Rue Clark, Montréal, QC H2N 1S1, Canada

Les couleurs du monde item
Les couleurs du monde
100 $

Enchère de départ

Walide

Les Couleurs du Monde

2026

Collage et acrylique sur papier.

30” x 30”

Les couleurs possibles item
Les couleurs possibles
50 $

Enchère de départ

Charles

Les Couleurs Possibles

2026

Collage de papiers de soie et feutres acryliques sur papier.

12” x 24”

Le tracteur item
Le tracteur
100 $

Enchère de départ

William-André

Le Tracteur

2026

Peinture et feutres acryliques sur papier.

24” x 36”

Audi R7 item
Audi R7
100 $

Enchère de départ

Kendrick

Audi R7

2026

Peinture et feutres acryliques et papier de soie sur papier.

24” x 36”

La vie item
La vie
100 $

Enchère de départ

Katy

La Vie

2026

Peinture aquarelle et feutres acryliques sur papier.

30” x 30”

Mon coeur item
Mon coeur
50 $

Enchère de départ

Cécilia

Mon Cœur

2026

Marbrage d’encres sur papier.

16” x 22”

Crocodile musclé item
Crocodile musclé
75 $

Enchère de départ

Amina

Crocodile Musclé

2026

Peinture acrylique sur papier.

24” x 30”

Cowboy Nugget item
Cowboy Nugget
50 $

Enchère de départ

Kinan

Cowboy Nugget

2026

Peinture acrylique sur papier.

16” x 24”

Mon chien item
Mon chien
50 $

Enchère de départ

Alexandra

Mon Chien

2026

Encre, aquarelle et crayons de cire sur papier.

12” x 20”

Le robot surréaliste item
Le robot surréaliste
50 $

Enchère de départ

Hamdi

Le Robot Surréaliste

2026

Peinture acrylique sur papier

16” x 22”

La nature item
La nature
75 $

Enchère de départ

Laura

La Nature

2026

Encre, aquarelle sur papier

24” x 24”

Maria item
Maria
75 $

Enchère de départ

Moustapha

Maria

2026

Peinture acrylique sur papier

18” x 26”

Graffeur item
Graffeur
100 $

Enchère de départ

Benoit

Graffeur

2026

Peinture et feutres acryliques sur papier.

24” x 36”

Trois mondes détruits item
Trois mondes détruits
50 $

Enchère de départ

Allmy

Trois Mondes Détruits

2026

Feutres acryliques sur papier.

12” x 22”

Les animaux dans la Forêt item
Les animaux dans la Forêt
50 $

Enchère de départ

Léo

Les Animaux dans la Forêt

2026

Peinture et feutres acryliques, sur toile.

16” x 20”

Les arts en action! item
Les arts en action!
75 $

Enchère de départ

Oliver 

Les Arts en Action!  

2026 

Encre et feutres acryliques sur papier.  

20” x 30” 

Les morceaux item
Les morceaux
100 $

Enchère de départ

Laurence A. 

Les Morceaux 

2026 

Aquarelle et feutres acryliques sur papier.  

24” x 30” 

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