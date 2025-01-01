Catalogue de l’exposition-bénéfice Collection CIRCA 2025 - édition Côté jardin

Offert par
« à 1,5 °C de réchauffement climatique, seuil que la planète est désormais quasi certaine de franchir, la plupart des coraux devraient mourir »
2022
Bronze, aluminium et coton
27 x 31 x 26 cm; 3 kg
2022
Papier fait main moulé, encres naturelles, papier japonais filé, vernis protecteur UV et quincaillerie
10 x 21 x 17 cm ; 0,1 kg
(TTC)
Galerie JANO
2025
Porcelaine
18 x 18 x 12 cm ; 1 kg
Édition 7/20
Galerie JANO
2025
Porcelaine
18 x 18 x 12 cm ; 1 kg
Édition 10/20
Galerie JANO
2025
Porcelaine
18 x 18 x 12 cm ; 1 kg
Édition 11/20
Galerie JANO
2022
Impression jet d'encre sur papier Photo Rag
Édition 4/15
42 x 52 cm
(Encadrée)
2010-2024
Aquarelle et collage sur papier
56 x 41 cm
(encadrée)
Galerie JANO
2022
Acrylique, encre acrylique, aquarelle, pastel, graphite et gouache sur papier aquarelle
38 x 30,5 cm
(TTC)
(Encadrée)
Galerie Berthelet et Galerie Ni Vu Ni Cornu
2025
Céramique et oxydes
Environ 13 x 15 x 3,5 cm
2025
Céramique et bois
30 x 15 x 10 cm ; environ 2 kg
(TTC)
2023
Acrylique sur panneau de bois et argent
36 x 19,5 x 2 cm ; 0,5 kg
(TTC)
2023-2025
Bois peint
36 x 22 x 15 cm; 0,2 kg
(TTC)
2024
Peinture à l'huile, acrylique, pastel gras et fusain sur toile brute
61 x 122 cm
2024
Techniques mixtes
22 x 24 cm
2025
Grès et oxydes
99 cm x 44 cm x 4 cm ; 2,3kg
2023
Impression jet d’encre unique sur papier Hahnemühle et outil médical gravé au laser
63 x 47,3 x 5,8 cm ; 1-2 kg
(encadrée)
Galerie JANO
2025
Sac plastique, papier collant et carton
13,5 x 9 cm
2025
Sac plastique, papier collant et carton
20 x 12,5 cm
2025
Sac plastique, papier collant et carton
7 x 5 cm
2025
Acrylique sur Mylar et PVC
26 x 21 cm
(TTC)
Galerie Simon Blais
2024
Porcelaine
9,1 x 9,5 x 1 cm; moins d’un 1 kg
(TTC)
Me faire Paysage/ colonne de verre illuminée, 2024-2025
Verre, résine et métal
Colonne I: 205 x 30,5 x 30,5 cm ; 20 kg
Colonne II: 173 x 30,5 x 30,5 cm ; 20 kg
Colonne III: 157 x 30,5 x 30,5 cm; 20 kg
2023
Encre sur papier
44,5 x 87 cm
(encadrée)
2021
Impression à encre pigmentaire sur papier Hahnemühle
Édition 1/5
46,6 x 56,5 cm
(TTC)
(encadrée)
2022
Verre au chalumeau, verre soufflé et tissu
Environ 65 x 56 x 15 cm; 3 kg
(TTC)
2020
Tube néon et acrylique
38,5 x 51 x 10 cm; 5kg
(TTC)
2024
Encre et cuivre sur papier
45,7 x 45,7 cm
(encadrée)
Duran Contemporain
2020
Crayon mixte et aquarelle sur papier
30 x 37 cm
(TTC)
(encadrée)
Galerie Robertson Arès
2025
Crayons sur papier
56 x 46 cm
(encadrée)
2025
Photographie à jet d'encre et vitre protectrice
29,5 x 23,5 cm
(encadrée)
Cathédrale gonflé 02, 2024
Estampe numérique
Édition 1/3
46 x 68 cm
(TTC)
(encadrée)
2017
Gouache et médium vernis lustré sur Murano
20,9 x 29,7 cm
(TTC)
2025
Impression par jet d'encre pigmentée sur papier Hahnemuhle, verre soufflé, encre de chine et adhésif
27 x 27 x 8 cm ; 0,7 kg
(TTC)
2020
Porcelaine, terracotta, pigment, engobe, laine et bois
50 x 50 x 15 cm ; 0,9 kg
2023
Crayons aquarellables
114 x 85 cm
(TTC)
(encadrée)
2022
Acier recyclé de voitures, acier, cuivre et peinture acrylique sur panneau de bois
41 x 41 x 8 cm; 2 kg
(TTC)
2025
Étain, bois, verre et tissu
69,5 x 69,5 x 15 cm
(TTC)
2025
Aquarelle et pastel à l'eau sur papier
42 x 32 cm
(encadrée)
2024
Dessin sur papier fabriano, bois et céramique
85,5 x 65,5 cm
(encadrée)
2025
Pastel et fusain sur papier pressé à la main
100 x 70 cm
(encadrée)
(TTC)
2023
Impression solaire sur papier photographique, développé avec des plantes
54,5 x 44,2 cm
(encadrée)
2023
Impression solaire sur papier photographique, développé avec des plantes
54,5 x 44,2 cm
(encadrée)
2025
Porcelaine, cuivre, argent, époxy de joaillier et poudre d'imitation argent
20 x 30,5 x 3,5 cm; 0,2 kg
(TTC)
2025
Huile sur toile
51 x 76 cm
2025
Gravure sur bois, contreplaqué, peinture acrylique et pivots
39 x 50 x 8,5 cm
(TTC)
2025
Photographie encadrée, objets trouvés, fausse cigarette, cendres et craie sur le mur
Édition limitée (10)
200 x 43 x 20 cm ; 5 kg
(installation complète)
Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir uniquement la photographie encadrée ou non-encadrée
2022
Photographie sur papier polypropylène
Édition limitée (5)
93 x 62,5 cm
(encadrée)
Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir cette oeuvre non-encadrée.
Fragments perdus, paysages égarés, je me dépose, 2025
Bois, béton, verre, porcelaine,
glaçures, tuyau en cuivre, laiton,
graine, dentelle, papier décoratif,
base métallique, petites mains
plastifiées et broderie en point
de croix
80 x 70 x 60 cm ; plus de 7 kg
2024
Contreplaqué de tilleul et fil de coton noir
27 x 27 cm
(TTC)
(encadrée)
2024
Photographie et impression archive
42 x 62,5 cm
(encadrée)
2023
Modelage en résine époxyde, surface et faux-finis à l’acrylique
10 x 15 x 15 cm ; 0,75 kg
(TTC)
2023
Modelage en résine époxyde, surface et faux-finis à l’acrylique
8,5 x 14 x 14 cm; 0,75 kg
(TTC)
2025
Attache de nylon teint et acrylique
33 x 33 x 4,5 cm
(TTC)
2025
Emballage en pulpe de papier moulée et emballage d'œufs
56 x 31 x 31 cm ; 0,75 kg
Galerie Wishbone
2025
Grès, colle et argile
30 x 15 x 18 cm ; environ 1 kg
Galerie JANO
Arte Actual (Asunción, Paraguay)
2016
Photographie, impression jet d’encre sur papier archive, cadre en bois laqué blanc avec vitre anti-reflet et anti-UV
Édition limitée (5)
82,5 x 105,4 cm
(encadrée)
Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir cette oeuvre non-encadrée.
2025
Céramique, bronze, graphite et encre sur papier
54,5 x 53,5 x 5 cm; 1,3 kg
(TTC)
(encadrée)
2022
Gravure à l’eau-forte, oxydant, pigments secs et vernis sur acier.
56 x 56 x 3 cm
(TTC)
2025
Bois
109 x 26 x 29 cm; 1,5 kg
2022
Acrylique sur toile
92 x 92 cm
Galerie Simon Blais
2009
Papier fait main
43,5 x 68 cm
(TTC)
(encadrée)
2022
Papier fait main, acétate, métal et acrylique
21 x 16 x 2 cm
2016
Brun Van Dyke, cyanotype, photogravure et chine collé
Édition 1/2
65 x 81 cm
(encadrée avec passe partout)
2019
Photographie numérique-impression giclée sur papier Epson Ultra Smooth Fine Art
Édition limitée (5)
55 x 80 cm
(encadrée)
Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir cette oeuvre non-encadrée.
