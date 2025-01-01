CIRCA Art Actuel

Offert par

CIRCA Art Actuel

À propos de cette boutique

Catalogue de l’exposition-bénéfice Collection CIRCA 2025 - édition Côté jardin

Isabelle Anguita - « à 1,5 °C de réchauffement climatique, s item
Isabelle Anguita - « à 1,5 °C de réchauffement climatique, s
1 400 $

« à 1,5 °C de réchauffement climatique, seuil que la planète est désormais quasi certaine de franchir, la plupart des coraux devraient mourir »

2022

Bronze, aluminium et coton

27 x 31 x 26 cm; 3 kg

Carole Baillargeon - Se réunir, no 13 item
Carole Baillargeon - Se réunir, no 13
632 $

2022

Papier fait main moulé, encres naturelles, papier japonais filé, vernis protecteur UV et quincaillerie

10 x 21 x 17 cm ; 0,1 kg

(TTC)


Galerie JANO

Marilyne Bissonnette - Les accessoires (7/20) item
Marilyne Bissonnette - Les accessoires (7/20)
200 $

2025

Porcelaine

18 x 18 x 12 cm ; 1 kg

Édition 7/20


Galerie JANO

Marilyne Bissonnette - Les accessoires (10/20) item
Marilyne Bissonnette - Les accessoires (10/20)
200 $

2025

Porcelaine

18 x 18 x 12 cm ; 1 kg

Édition 10/20


Galerie JANO

Marilyne Bissonnette - Les accessoires (11/20)) item
Marilyne Bissonnette - Les accessoires (11/20))
200 $

2025

Porcelaine

18 x 18 x 12 cm ; 1 kg

Édition 11/20


Galerie JANO

Catherine Blanchet - Vagues et marées item
Catherine Blanchet - Vagues et marées
450 $

2022

Impression jet d'encre sur papier Photo Rag

Édition 4/15

42 x 52 cm

(Encadrée)

Caroline Boileau - Gratte gratte pfft pow! item
Caroline Boileau - Gratte gratte pfft pow!
1 500 $

2010-2024

Aquarelle et collage sur papier

56 x 41 cm 

(encadrée)


Galerie JANO

Zoé Boivin - Les Soies de l'Imaginaire item
Zoé Boivin - Les Soies de l'Imaginaire
334 $

2022

Acrylique, encre acrylique, aquarelle, pastel, graphite et gouache sur papier aquarelle

38 x 30,5 cm

(TTC)

(Encadrée)


Galerie Berthelet et Galerie Ni Vu Ni Cornu

Amélie Brisson-Darveau - Pli soleil item
Amélie Brisson-Darveau - Pli soleil
450 $

2025
Céramique et oxydes
Environ 13 x 15 x 3,5 cm

Catherine Burry - Le pli de l'infini item
Catherine Burry - Le pli de l'infini
745 $

2025
Céramique et bois
30 x 15 x 10 cm ; environ 2 kg

(TTC)

Véronique Chagnon Côté - Les sœurs entrelacées item
Véronique Chagnon Côté - Les sœurs entrelacées
700 $

2023
Acrylique sur panneau de bois et argent
36 x 19,5 x 2 cm ; 0,5 kg

(TTC)

Chloë Charce - Les petites embâcles #3 item
Chloë Charce - Les petites embâcles #3
1 035 $

2023-2025

Bois peint

36 x 22 x 15 cm; 0,2 kg

(TTC)

Sarah Cloutier - Les chemins du déni item
Sarah Cloutier - Les chemins du déni
1 025 $

2024

Peinture à l'huile, acrylique, pastel gras et fusain sur toile brute

61 x 122 cm

Marie France Cournoyer - Le ruban item
Marie France Cournoyer - Le ruban
500 $

2024

Techniques mixtes

22 x 24 cm

Geneviève Dagenais - Axial - I (série) item
Geneviève Dagenais - Axial - I (série)
900 $

2025
Grès et oxydes
99 cm x 44 cm x 4 cm ; 2,3kg

Yannick De serre - Séparation item
Yannick De serre - Séparation
2 100 $

2023
Impression jet d’encre unique sur papier Hahnemühle et outil médical gravé au laser
63 x 47,3 x 5,8 cm ; 1-2 kg
(encadrée)


Galerie JANO

Iris Debauve - Flottements I item
Iris Debauve - Flottements I
50 $

2025

Sac plastique, papier collant et carton

13,5 x 9 cm

Iris Debauve - Flottements II item
Iris Debauve - Flottements II
70 $

2025

Sac plastique, papier collant et carton

20 x 12,5 cm

Iris Debauve - Flottements III item
Iris Debauve - Flottements III
30 $

2025

Sac plastique, papier collant et carton

7 x 5 cm

Jean-Sebastien Denis - Petite imbrication 25-07 item
Jean-Sebastien Denis - Petite imbrication 25-07
955 $

2025

Acrylique sur Mylar et PVC

26 x 21 cm 

(TTC)


Galerie Simon Blais


Chloé Desjardins - Penture-1 item
Chloé Desjardins - Penture-1
345 $

2024
Porcelaine
9,1 x 9,5 x 1 cm; moins d’un 1 kg

(TTC)

François René Despatis L'Écuyer - Me faire Paysage/ colonne item
François René Despatis L'Écuyer - Me faire Paysage/ colonne
1 200 $

Me faire Paysage/ colonne de verre illuminée, 2024-2025

Verre, résine et métal

Colonne I: 205 x 30,5 x 30,5 cm ; 20 kg

Colonne II: 173 x 30,5 x 30,5 cm ; 20 kg

Colonne III: 157 x 30,5 x 30,5 cm; 20 kg

Giuseppe Di Leo - Rottura/ La sierra de mijas item
Giuseppe Di Leo - Rottura/ La sierra de mijas
1 200 $

2023
Encre sur papier
44,5 x 87 cm
(encadrée)

Violette Dionne - Prestation d'urgence item
Violette Dionne - Prestation d'urgence
632 $

2021

Impression à encre pigmentaire sur papier Hahnemühle

Édition 1/5

46,6 x 56,5 cm

(TTC)

(encadrée)


Montserrat Duran Muntadas - Les fleurs du mal 1 item
Montserrat Duran Muntadas - Les fleurs du mal 1
3 000 $

2022
Verre au chalumeau, verre soufflé et tissu
Environ 65 x 56 x 15 cm; 3 kg

(TTC)

André Fournelle - Sans titre item
André Fournelle - Sans titre
2 000 $

2020

Tube néon et acrylique

38,5 x 51 x 10 cm; 5kg

(TTC)

María Esthela Garcia - T.1.2 (Transcending Identity) item
María Esthela Garcia - T.1.2 (Transcending Identity)
2 000 $

2024
Encre et cuivre sur papier
45,7 x 45,7 cm
(encadrée)


Duran Contemporain

Sébastien Gaudette - Recto-verso item
Sébastien Gaudette - Recto-verso
740 $

2020

Crayon mixte et aquarelle sur papier 

30 x 37 cm

(TTC)

(encadrée)


Galerie Robertson Arès

Philippe Girard - Lilith à perpétuité item
Philippe Girard - Lilith à perpétuité
550 $

2025

Crayons sur papier

56 x 46 cm

(encadrée)


Félix Hould - Énième hommage à Duchamp no.1 item
Félix Hould - Énième hommage à Duchamp no.1
150 $

2025

Photographie à jet d'encre et vitre protectrice

29,5 x 23,5 cm

(encadrée)


Frédéric Laforge item
Frédéric Laforge
1 265 $

Cathédrale gonflé 02, 2024

Estampe numérique 

Édition 1/3

46 x 68 cm

(TTC)

(encadrée)

Paméla Landry - Étude Chute item
Paméla Landry - Étude Chute
500 $

2017
Gouache et médium vernis lustré sur Murano
20,9 x 29,7 cm

(TTC)

Michèle Lapointe - L'encre des yeux item
Michèle Lapointe - L'encre des yeux
450 $

2025
Impression par jet d'encre pigmentée sur papier Hahnemuhle, verre soufflé, encre de chine et adhésif

27 x 27 x 8 cm ; 0,7 kg

(TTC)

Asmae Laraqui - Éclosion item
Asmae Laraqui - Éclosion
1 150 $

2020

Porcelaine, terracotta, pigment, engobe, laine et bois 

50 x 50 x 15 cm ; 0,9 kg


Lise-Hélène Larin - La piqûre item
Lise-Hélène Larin - La piqûre
3 000 $

2023

Crayons aquarellables

114 x 85 cm

(TTC)

(encadrée)

Jibé Laurin - Sous-bois item
Jibé Laurin - Sous-bois
1 725 $

2022

Acier recyclé de voitures, acier, cuivre et peinture acrylique sur panneau de bois

41 x 41 x 8 cm; 2 kg

(TTC)

Lisette Lemieux - La pudeur de la lune item
Lisette Lemieux - La pudeur de la lune
3 000 $

2025

Étain, bois, verre et tissu

69,5 x 69,5 x 15 cm

(TTC)


Janet Logan - Defne item
Janet Logan - Defne
400 $

2025
Aquarelle et pastel à l'eau sur papier
42 x 32 cm
(encadrée)

Jacinthe Loranger - Satanic Panic item
Jacinthe Loranger - Satanic Panic
1 650 $

2024
Dessin sur papier fabriano, bois et céramique
85,5 x 65,5 cm
(encadrée)

Jennifer Macklem - Étude: membranes item
Jennifer Macklem - Étude: membranes
1 639 $

2025
Pastel et fusain sur papier pressé à la main
100 x 70 cm
(encadrée)

(TTC)

Leyla Majeri - Notes item
Leyla Majeri - Notes
975 $

2023

Impression solaire sur papier photographique, développé avec des plantes

54,5 x 44,2 cm

(encadrée)

Leyla Majeri - Notes item
Leyla Majeri - Notes
975 $

2023

Impression solaire sur papier photographique, développé avec des plantes

54,5 x 44,2 cm

(encadrée)

Rachelle Marcoux - Sans titre (Lianes imaginées) item
Rachelle Marcoux - Sans titre (Lianes imaginées)
700 $

2025
Porcelaine, cuivre, argent, époxy de joaillier et poudre d'imitation argent
20 x 30,5 x 3,5 cm; 0,2 kg

(TTC)

José Ignacio Mendizábal - Première Communion item
José Ignacio Mendizábal - Première Communion
1 130 $

2025
Huile sur toile
51 x 76 cm

Joëlle Morosoli - Manipulable 5- Souvenir d'enfance item
Joëlle Morosoli - Manipulable 5- Souvenir d'enfance item
Joëlle Morosoli - Manipulable 5- Souvenir d'enfance
1 680 $

2025
Gravure sur bois, contreplaqué, peinture acrylique et pivots
39 x 50 x 8,5 cm

(TTC)

Frank Mulvey - Good ‘ol 6-inch Cigarette item
Frank Mulvey - Good ‘ol 6-inch Cigarette
1 800 $

2025

Photographie encadrée, objets trouvés, fausse cigarette, cendres et craie sur le mur

Édition limitée (10)

200 x 43 x 20 cm ; 5 kg

(installation complète)


Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir uniquement la photographie encadrée ou non-encadrée

Francis O'Shaughnessy - Sans titre (encadrée) item
Francis O'Shaughnessy - Sans titre (encadrée)
850 $

2022

Photographie sur papier polypropylène

Édition limitée (5)

93 x 62,5 cm

(encadrée)


Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir cette oeuvre non-encadrée.

Fatima Zohra Ouardani - Fragments perdus, paysages égarés... item
Fatima Zohra Ouardani - Fragments perdus, paysages égarés...
2 600 $

Fragments perdus, paysages égarés, je me dépose, 2025

Bois, béton, verre, porcelaine,

glaçures, tuyau en cuivre, laiton,

graine, dentelle, papier décoratif,

base métallique, petites mains

plastifiées et broderie en point

de croix

80 x 70 x 60 cm ; plus de 7 kg

Luc Pallegoix - Un petit bouquet item
Luc Pallegoix - Un petit bouquet
670 $

2024

Contreplaqué de tilleul et fil de coton noir

27 x 27 cm

(TTC) 

(encadrée)

Isabelle Parson - Aubergines et fils électriques item
Isabelle Parson - Aubergines et fils électriques
1 250 $

2024

Photographie et impression archive

42 x 62,5 cm 

(encadrée)


Francesca Penserini - Abysse semi-ouvert item
Francesca Penserini - Abysse semi-ouvert
3 000 $

2023

Modelage en résine époxyde, surface et faux-finis à l’acrylique

10 x 15 x 15 cm ; 0,75 kg

(TTC)

Francesca Penserini - Labyrinthe Unicursal Crétois item
Francesca Penserini - Labyrinthe Unicursal Crétois
3 000 $

2023

Modelage en résine époxyde, surface et faux-finis à l’acrylique

8,5 x 14 x 14 cm; 0,75 kg

(TTC)

Elisabeth Picard - Flama item
Elisabeth Picard - Flama
1 000 $

2025

Attache de nylon teint et acrylique

33 x 33 x 4,5 cm

(TTC)

Carole Pilon - Lobe item
Carole Pilon - Lobe
650 $

Cette oeuvre est déjà réservée.

Merci de nous écrire à [email protected] pour toute question


Boris Pintado - Coquillage #3 item
Boris Pintado - Coquillage #3
950 $

2025

Emballage en pulpe de papier moulée et emballage d'œufs

56 x 31 x 31 cm ; 0,75 kg


Galerie Wishbone


Riesbri - Pantalla item
Riesbri - Pantalla
600 $

2025

Grès, colle et argile

30 x 15 x 18 cm ; environ 1 kg


Galerie JANO

Arte Actual (Asunción, Paraguay)

Denis Rioux - Sans titre (valise) item
Denis Rioux - Sans titre (valise)
2 750 $

2016

Photographie, impression jet d’encre sur papier archive, cadre en bois laqué blanc avec vitre anti-reflet et anti-UV

Édition limitée (5)

82,5 x 105,4 cm

(encadrée)


Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir cette oeuvre non-encadrée.

Julie Robert - 324 secondes item
Julie Robert - 324 secondes
2 880 $

2025

Céramique, bronze, graphite et encre sur papier

54,5 x 53,5 x 5 cm; 1,3 kg

(TTC) 

(encadrée)

Geneviève Roy - Arrière-cour 1 item
Geneviève Roy - Arrière-cour 1
650 $

Cette oeuvre est déjà réservée.

Merci de nous écrire à [email protected] pour toute question

Geneviève Roy - Arrière-cour 2 item
Geneviève Roy - Arrière-cour 2
650 $

Cette oeuvre est déjà réservée.

Merci de nous écrire à [email protected] pour toute question


Amer Rust - OR142 item
Amer Rust - OR142
1 995 $

2022

Gravure à l’eau-forte, oxydant, pigments secs et vernis sur acier.

56 x 56 x 3 cm 

(TTC)


Eric Sauvé - Sans titre item
Eric Sauvé - Sans titre
804 $

2025

Bois

109 x 26 x 29 cm; 1,5 kg

Natalja Scerbina - Terrain vague 02 item
Natalja Scerbina - Terrain vague 02
2 500 $

2022

Acrylique sur toile

92 x 92 cm


Galerie Simon Blais

Karen Trask - Imbriqué item
Karen Trask - Imbriqué
800 $

2009

Papier fait main

43,5 x 68 cm

(TTC)

(encadrée)


Monique Trottier - Écritures d'arbres item
Monique Trottier - Écritures d'arbres
450 $

2022

Papier fait main, acétate, métal et acrylique 

21 x 16 x 2 cm


Lise Vézina - Voyageurs temporels item
Lise Vézina - Voyageurs temporels
750 $

2016

Brun Van Dyke, cyanotype, photogravure et chine collé

Édition 1/2

65 x 81 cm

(encadrée avec passe partout)

Jean-Luc Wolff - Course à la Modernité item
Jean-Luc Wolff - Course à la Modernité
965 $

2019

Photographie numérique-impression giclée sur papier Epson Ultra Smooth Fine Art

Édition limitée (5)

55 x 80 cm

(encadrée)


Merci de nous écrire à [email protected] si vous souhaitez acquérir cette oeuvre non-encadrée.

Ajouter un don pour CIRCA Art Actuel

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!