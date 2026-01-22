[Exposition] Métamonument

Offert par
À propos de cette boutique
Trame sonore de l’essai audiovisuel Métamonument présenté en première à la galerie ELEKTRA, en version française (coté A) et anglaise (coté B).
Musique: AllIsWell
Voix: Catherine De Sève
Durée totale : 40 minutes
Catalogue double pour les expositions La Métacrise, présenté à la galerie Art Mûr et Métamonument, présenté à la galerie ELEKTRA. Contient 19 reproductions couleur plus une transcription de l’essai audiovisuel.
80 pages.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!