[Exposition] Métamonument

Disque vinyle item
Disque vinyle
50 $

Trame sonore de l’essai audiovisuel Métamonument présenté en première à la galerie ELEKTRA, en version française (coté A) et anglaise (coté B).


Musique: AllIsWell

Voix: Catherine De Sève

Durée totale : 40 minutes

Catalogue d'exposition item
Catalogue d'exposition
50 $

Catalogue double pour les expositions La Métacrise, présenté à la galerie Art Mûr et Métamonument, présenté à la galerie ELEKTRA. Contient 19 reproductions couleur plus une transcription de l’essai audiovisuel.

80 pages.

