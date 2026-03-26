Société chorale du Plateau-Mont-Royal

Organisé par

Société chorale du Plateau-Mont-Royal

À propos de cet événement

Expositions sonores

Fonderie Darling

745 Place Sable-Gris, Montreal, Quebec H3C 1R8

Tarif accessible
25 $

Je peux rarement m'offrir des sorties culturelles.

Tarif réduit
35 $

J'ai un budget limité pour les activités culturelles, mais je ne veux rien manquer.

 

Tarif régulier
45 $

Je souhaite soutenir cette production et je suis en mesure de payer le prix réel d'un billet.

Tarif solidaire
75 $

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