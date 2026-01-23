Ensemble vocal Extravaganza

Organisé par

Ensemble vocal Extravaganza

À propos de cet événement

La soirée EXTRA PASTA

425

rue Beaubien Est Montréal (Québec) H2S 1S4

Tarif régulier
30 $

Spaghetti sauce à la viande / végétarienne - pain et salade

Service de bar $$ sur place : vin, bière / boissons non alcoolisées / Jus et boissons gazeuses

Encan silencieux $$ de desserts décadents

Au programme : 18 h Ouverture des portes / 18 h 30 Service de spaghetti / Suivi de prestations musicales et piano à gogo jusqu'à 23 h

Tarif enfant (2 à 12 ans)
15 $

Gratuit pour les moins de 2 ans

Tarif Choriste
15 $

Réservé aux choristes d'Extravaganza

3 coupons moitié-moitié
5 $

3 coupons pour 5$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée

7 coupons moitié-moitié
10 $

7 coupons pour 10$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée

16 coupons moitié-moitié
20 $

16 coupons pour 20$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée

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