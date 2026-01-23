La soirée EXTRA PASTA

Organisé par
À propos de cet événement
rue Beaubien Est Montréal (Québec) H2S 1S4
Spaghetti sauce à la viande / végétarienne - pain et salade
Service de bar $$ sur place : vin, bière / boissons non alcoolisées / Jus et boissons gazeuses
Encan silencieux $$ de desserts décadents
Au programme : 18 h Ouverture des portes / 18 h 30 Service de spaghetti / Suivi de prestations musicales et piano à gogo jusqu'à 23 h
Gratuit pour les moins de 2 ans
Réservé aux choristes d'Extravaganza
3 coupons pour 5$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée
7 coupons pour 10$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée
16 coupons pour 20$ / Remis à l'entrée / Tirage au cours de la soirée
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