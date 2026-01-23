La soirée EXTRA PASTA

Spaghetti sauce à la viande / végétarienne - pain et salade

Service de bar $$ sur place : vin, bière / boissons non alcoolisées / Jus et boissons gazeuses

Encan silencieux $$ de desserts décadents

Au programme : 18 h Ouverture des portes / 18 h 30 Service de spaghetti / Suivi de prestations musicales et piano à gogo jusqu'à 23 h