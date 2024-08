100Lux a comme mission de soutenir la culture du street dance et le cheminement professionnel des danseurs et danseuses de rue à Montréal. Nous essayons le plus possible de rendre nos événements accessibles pour la communauté, c'est pourquoi l'événement est gratuit pour les spectateurs. Chaque donations aide énormément 100lux a accomplir sa mission envers la communauté.



En espérant te revoir dans un des nos événements ou à l'Espace Sans Luxe,





100Lux te remercie pour ton support!!