The French Closet
Le vide dressing des Montréalaises Vol. 10 l Second hand Clothing Pop-up Event l Vente Seconde Main
6692 R. Saint-Denis
Montréal, QC H2S 2R9, Canada
table standard 1 personne l standard table for 1
CA$30
une table standard pour 1 personne l one standard table for 1 person (60"x30")
une table standard pour 1 personne l one standard table for 1 person (60"x30")
seeMoreDetailsMobile
add
petite table + rack 1 personne l small table + rack for 1
CA$30
une petite table + un rack pour une personne l one small table + one rack for 1person (table : 30"x30" / rack : 30" de long)
une petite table + un rack pour une personne l one small table + one rack for 1person (table : 30"x30" / rack : 30" de long)
seeMoreDetailsMobile
add
grande table 2 personnes l big table for 2
CA$40
une grande table pour 2 personnes l one big table for 2 persons (80"x35")
une grande table pour 2 personnes l one big table for 2 persons (80"x35")
seeMoreDetailsMobile
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout