12ème Encan des vins de Sherbrooke

La Fondation de la recherche pédiatrique vous donne rendez-vous le lundi 2 décembre, au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, pour la 12e édition de l'Encan des vins de Sherbrooke.





Détails des vignes partenaires ici ⬅





Depuis sa création, l’Encan des vins de Sherbrooke organisé par la Fondation de la recherche pédiatrique a permis d’amasser plus de 1 million de dollars dont les bénéfices ont été versés à l’axe mère-enfant du CHU de Sherbrooke.





Places limitées





Merci de soutenir la recherche pour les enfants





Horaire

17h30 | Arrivée des participants

18h00 | Accueil, cocktail et encan silencieux

19h00 | Repas gastronomique

20h30 | Encan à la criée

22h00 | Résultat et tirage

22h30 | Fin de la soirée









Prenez note qu’en fournissant des renseignements personnels à la Fondation ou à ses représentants autorisés, vous consentez à ce que la Fondation recueille, utilise et communique ces renseignements conformément au droit applicable, notamment pour les fins et selon les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission et ses activités philanthropiques. Pour plus d’informations, y compris sur vos droits d’accès, de rectification et de retrait de consentement, nous vous invitons à consulter la Politique de protection des renseignements personnels et de confidentialité de la Fondation.