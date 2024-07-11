RÉSÉD
eventClosed
Spectacle de la rentrée 2024-2025
555 Boul de l'Université
Drummondville, QC J2C 0R5, Canada
Admission étudiant.e UQTR
free
Les membres de l'UQTR peuvent participer gratuitement à l'événement.
Les membres de l'UQTR peuvent participer gratuitement à l'événement.
seeMoreDetailsMobile
closed
Admission du +1
CA$5
Les membres de l'UQTR peuvent procurer un billet pour 1 invité.e.
Les membres de l'UQTR peuvent procurer un billet pour 1 invité.e.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout