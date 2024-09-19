Devenir membre de Génération Ambition.

Rejoins Génération Ambition

Faire partie de Génération Ambition, c’est bien plus qu’une simple adhésion. C’est l’opportunité de prendre part à l’avenir, en t’impliquant activement dans nos projets et décisions.





En devenant membre, tu obtiens le droit de vote et tu rencontreras des jeunes engagés, prêts à agir.





Ton adhésion n’est pas seulement un soutien financier ; elle est un véritable renfort pour la force de nos idées.

Tu contribues à bâtir un mouvement solide et à élargir notre impact.