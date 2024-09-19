Devenir membre de Génération Ambition.

Valide pour un an
Faire partie de Génération Ambition, c’est bien plus qu’une simple adhésion. C’est l’opportunité de prendre part à l’avenir, en t’impliquant activement dans nos projets et décisions.
En devenant membre, tu obtiens le droit de vote et tu rencontreras des jeunes engagés, prêts à agir.
Ton adhésion n’est pas seulement un soutien financier ; elle est un véritable renfort pour la force de nos idées.
Tu contribues à bâtir un mouvement solide et à élargir notre impact.
Les membres de l'âge d'or sont des personnes qui souhaitent apporter leur soutien au mouvement, même .
Être membre de l'âge d'or permet de rester informé et d’avoir des nouvelles du mouvement, d'accéder aux évènements exclusifs aux membres, assister aux Assemblées Générales (en tant qu'observateur)... Bref, tous les avantage d'un Membre, mais simplement sans droit de vote !
