Ventes fermées

Lancement de Grand Amour 🎉 ♥️

5333 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2T 1S5, Canada

Ajouter un don pour La compagnie du grand amour

$

Admission générale
Gratuit
Il n'y a plus de places assises pour le debat. Mais l'événement est toujours ouvert a tous, l'exposition est accessible en tout temps, le débat est à 17h, et les performances a 19h. Nous espérons qu'il y aura du mouvement entre les deux actes de l'événement.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!