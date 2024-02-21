Tournoi de golf de la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches 2024

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Admission générale - participation unique
150 $
Inclus : Partie de golf 18 trous, voiturette, dîner, boisson sans alcool au dîner, une consommation au coquetel
Un reçu pour don de charité d'une valeur de 85$ vous sera remis à la fin de l'année
Inclus : Partie de golf 18 trous, voiturette, dîner, boisson sans alcool au dîner, une consommation au coquetel
Un reçu pour don de charité d'une valeur de 85$ vous sera remis à la fin de l'année
Admission générale - quatuor
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Inclus (pour 4 personnes) : Partie de golf 18 trous, voiturette, dîner, boisson sans alcool au dîner, une consommation au coquetel
Un reçu pour don de charité d'une valeur de 85$/participant vous sera remis à la fin de l'année
Inclus (pour 4 personnes) : Partie de golf 18 trous, voiturette, dîner, boisson sans alcool au dîner, une consommation au coquetel
Un reçu pour don de charité d'une valeur de 85$/participant vous sera remis à la fin de l'année
CHÈQUE - quatuor
Gratuit
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Payable par CHÈQUE
Inclus (pour 4 personnes) : Partie de golf 18 trous, voiturette, dîner, boisson sans alcool au dîner, une consommation au coquetel
Un reçu pour don de charité d'une valeur de 85$/participant vous sera remis à la fin de l'année
Payable par CHÈQUE
Inclus (pour 4 personnes) : Partie de golf 18 trous, voiturette, dîner, boisson sans alcool au dîner, une consommation au coquetel
Un reçu pour don de charité d'une valeur de 85$/participant vous sera remis à la fin de l'année
Commanditaire Prestige (5000$ et +)
5 000 $
Commanditaire Bonheur (3000$ et +)
3 000 $
Commanditaire Plaisir (2000$ et +)
2 000 $
Commanditaire Éclat (1500$ et +)
1 500 $
Commanditaire Joie (1000$ et +)
1 000 $
Commanditaire - TROUsseau
500 $
Grâce à cette commandite, un jeune recevra un trousseau pour favoriser sa transition vers l'autonomie. Le trousseau comprend de la vaisselle, draps de lit, produits ménagers, etc. Reçu pour don de charité de 500$
Grâce à cette commandite, un jeune recevra un trousseau pour favoriser sa transition vers l'autonomie. Le trousseau comprend de la vaisselle, draps de lit, produits ménagers, etc. Reçu pour don de charité de 500$
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