Tournoi de golf de la Fondation jeunesse du CISSS de Chaudière-Appalaches 2024

Payable par CHÈQUE Inclus (pour 4 personnes) : Partie de golf 18 trous, voiturette, dîner, boisson sans alcool au dîner, une consommation au coquetel Un reçu pour don de charité d'une valeur de 85$/participant vous sera remis à la fin de l'année

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