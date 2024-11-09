Camp présaison SEMAC 2024

Les frais d'inscription comprennent le billet de remontée mécanique, la location des plateaux et tous les frais des entraîneurs et des facilitateurs pour les trois jours du camp. Sont exclus les frais de déplacement, d'hébergement et de repas des athlètes.

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