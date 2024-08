Départ 14h10 le 17 décembre Défilé Inversé de Noël

Le Défilé Inversé de Noël est un parcours intérieur immersif et ludique. En groupe de 50 personnes, le grand public sera invité à se déplacer d’un univers artistique à un autre à travers 10 tableaux. Chaque groupe sera accompagné d’un personnage surprise qui les guidera à travers les différents tableaux. Pendant ce trajet d’une durée d’environ 1 heure, le public sera transporté dans un monde féérique, tantôt drôle, tantôt touchant. Danseurs, musiciens, chanteurs et comédiens présenteront divers numéros artistiques, le tout accompagné de projections, décors flamboyants, éclairages et ambiances sonores. Le parcours se terminera par la rencontre d’un personnage mythique de Noël; apportez votre cellulaire pour immortaliser cette rencontre! A la sortie du Défilé Inversé de Noël, le public se retrouvera dans une ambiance festive où il sera possible de déguster chocolats chauds, produits de l’érable et de griller quelques guimauves autour du feu.

Prendre note que vous garderez votre manteau avec vous tout au long de l'événement .

Veuillez vous présenter à la PORTE # 8 à l'arrière du Cégep, 15 minutes avant votre heure de départ. Si vous arrivez trop tôt vous devrez attendre à l'extéri eur.