Commande groupée de pains | Saint-Camille

Farine des Vraies Richesses, tourage pur beurre, pâte fermentée, sucre, beurre, oeufs. Poudre d'amande 100%, rhum, sel, levure or, amandes effilées. *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
Farine des Vraies Richesses, tourage pur beurre, pâte fermentée, sucre, beurre, oeufs. Poudre d'amande 100%, rhum, sel, levure or, amandes effilées. *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
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L'Artisan
6,50 $
Farine de blé T65, levain biologique, eau, sel de mer. Pur levain.
Farine de blé T65, levain biologique, eau, sel de mer. Pur levain.
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Baguette Sésame
3,45 $
Farine de blé blanche artisane, Levain biologique, eau, sésames, sel de mer, levure boulangère.
Farine de blé blanche artisane, Levain biologique, eau, sésames, sel de mer, levure boulangère.
0
Baguette Tradition
3,45 $
Farine de blé blanche artisane, Levain biologique, eau, sel de mer, levure boulangère.
Farine de blé blanche artisane, Levain biologique, eau, sel de mer, levure boulangère.
0
Canton Sésame
6,40 $
Farine de blé blanche artisane, farine de maïs torréfiée, levain, sésame, eau, sel de mer, levure.
Farine de blé blanche artisane, farine de maïs torréfiée, levain, sésame, eau, sel de mer, levure.
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Canton Nature
6,40 $
Farine de blé blanche artisane, farine demaïs torréfiée, levain, eau, sel de mer, levure.
Farine de blé blanche artisane, farine demaïs torréfiée, levain, eau, sel de mer, levure.
0
Chausson au pommes
4,30 $
Feuilletage inversé maison et pur beurre, farine artisane, eau, beurre, pommes fraîches sel de mer. *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
Feuilletage inversé maison et pur beurre, farine artisane, eau, beurre, pommes fraîches sel de mer. *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
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Chocolatine
3,15 $
Farine des Vraies Richesses, pâte fermentée, sucre, tourage pur beurre, oeufs, bâtons chocolat noir Cacao Barry, levure or, sel de mer. *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
Farine des Vraies Richesses, pâte fermentée, sucre, tourage pur beurre, oeufs, bâtons chocolat noir Cacao Barry, levure or, sel de mer. *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
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Croissant
2,75 $
Farine des Vraies Richesses, pâte fermentée, sucre, tourage pur beurre, oeufs, levure or, sel de mer.
Farine des Vraies Richesses, pâte fermentée, sucre, tourage pur beurre, oeufs, levure or, sel de mer.
0
Django
6,95 $
Farine de blé T65 agriculture raisonnée, eau, levain biologique, abricots secs, noisettes torréfiées, raisins, figues séchées, canneberges séchées, sel de mer. Pur levain.
Farine de blé T65 agriculture raisonnée, eau, levain biologique, abricots secs, noisettes torréfiées, raisins, figues séchées, canneberges séchées, sel de mer. Pur levain.
0
L'Essentiel
6,95 $
Farine de blé T65, farine de seigle, farine de blé entier biologique, farine tamisé #50 biologique, eau, mélange 12 grains (blé concassé, semoule de mais, seigle concassé, triticale concassé, graines de lin, orge perlé, flocons d'avoine, semoule de riz brun, graines de sésame, gruau de sarrasin,graines de millet et semoule de blé durum.), sel de mer. Pur levain.
Farine de blé T65, farine de seigle, farine de blé entier biologique, farine tamisé #50 biologique, eau, mélange 12 grains (blé concassé, semoule de mais, seigle concassé, triticale concassé, graines de lin, orge perlé, flocons d'avoine, semoule de riz brun, graines de sésame, gruau de sarrasin,graines de millet et semoule de blé durum.), sel de mer. Pur levain.
0
Fougasse
6,25 $
Farine de blé blanche artisane, eau, olives verte et noires de Kalamata, fines herbes, huile d'olive, levain biologique, sel de mer, levure boulangère.
Farine de blé blanche artisane, eau, olives verte et noires de Kalamata, fines herbes, huile d'olive, levain biologique, sel de mer, levure boulangère.
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Miche occitane
7,40 $
Farine de blé T65 agriculture raisonnée, farine de seigle, farine de blé entier biologique, farine tamisé #50 biologique, eau, levain biologique, sel de mer. Pur levain.
Farine de blé T65 agriculture raisonnée, farine de seigle, farine de blé entier biologique, farine tamisé #50 biologique, eau, levain biologique, sel de mer. Pur levain.
0
Queen dans la cabane
3,30 $
Farine des Vraies Richesses, tourage pur beurre, sucre, eau, sirop d’érable, sucre de cassonade, oeufs, sel de mer, levure or, tonka *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
Farine des Vraies Richesses, tourage pur beurre, sucre, eau, sirop d’érable, sucre de cassonade, oeufs, sel de mer, levure or, tonka *Note: pour éviter les taxes (et la gestion associée!), les commandes minimales des viennoiseries est de 6 unités.
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Le Station
7,95 $
Farine de blé blanche artisane, eau, levain biologique, mélange de fromage de la Fromagerie La Station, poivre citronné, sel de mer, levure boulangère.
Farine de blé blanche artisane, eau, levain biologique, mélange de fromage de la Fromagerie La Station, poivre citronné, sel de mer, levure boulangère.
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Tamelier
5,40 $
Farine de blé blanche Artisane agriculture raisonnée, levain de farine tamisé 50 biologique, eau, sel de mer, levure boulangère.
Farine de blé blanche Artisane agriculture raisonnée, levain de farine tamisé 50 biologique, eau, sel de mer, levure boulangère.