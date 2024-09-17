Commande groupée de pains | Saint-Camille

Farine de blé T65, farine de seigle, farine de blé entier biologique, farine tamisé #50 biologique, eau, mélange 12 grains (blé concassé, semoule de mais, seigle concassé, triticale concassé, graines de lin, orge perlé, flocons d'avoine, semoule de riz brun, graines de sésame, gruau de sarrasin,graines de millet et semoule de blé durum.), sel de mer. Pur levain.

Farine de blé T65, farine de seigle, farine de blé entier biologique, farine tamisé #50 biologique, eau, mélange 12 grains (blé concassé, semoule de mais, seigle concassé, triticale concassé, graines de lin, orge perlé, flocons d'avoine, semoule de riz brun, graines de sésame, gruau de sarrasin,graines de millet et semoule de blé durum.), sel de mer. Pur levain.

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