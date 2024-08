Participez a notre moitié moitié et aider un refuge dans un urgent besoin!

Nous vous invitons à participer a notre tirage moitié-moitié pour aidez un refuge qui nous tiens a cœur et qui est dans un urgent besoin! ! C'est une bonne occasion de gagner un montant d'argent tout en aidant ce refuge et nos amis a quatre pattes!





𝚅oici notre offre de billets :

- 𝟹 billets pour 15 $

- 6 billets pour 20 $

- 9 billets pour 25 $

- 12 billet𝚜 pour 30 $





Plus vous achetez, et plus vous augmentez vos chances de gagner ! Après votre achat de billets, vous recevrez un courriel avec vos précieux billets numérotés. La moitié des sommes recueillies sera directement remise au refuge:

C'est une occasion unique d'avoir une chance de gagner tout en aidant nos amis à quatre pattes qui en ont tant besoin. Tout en fournissant nourriture, soins et abri aux chiens dans le besoin. C'est votre chance de faire une différence pour eux! N'attendez plus, achetez vos billets dès maintenant ! Nous vous remercions sincèrement.