Le CJEMCV vous invite à son 5 à 7 réseautage / communauté Queer, SWITCH & GLITZ au Quartier Jeunesse le 18 juillet prochain. Des rencontres stimulantes, des discussions autour de projets créatifs et/ou professionnels queers, des performances d’artistes, un.e DJ, et plus encore, tout ça dans un espace interactif. Soyez des nôtres! Vêtissez-vous de vos plus grandes trouvailles. Venez découvrir cet espace et ses ressources ainsi que toustes les personnes inspirantes qui y seront présentes.





Mise en situation

Vous avez des projets créatifs ou entrepreneuriaux créés ou en construction pour ou par la communauté lgbtqia2+ et vous souhaitez les faire découvrir ou en discuter pour développer votre réflexion?

Vous souhaitez avoir un lieu inspirant, flexible afin de développer et de présenter ces fameuses idées ? (Ça tombe bien, on adore collaborer!)

Vous souhaitez discuter avec des personnes de vos projets afin de faire rayonner votre vision et par la même occasion, développer votre réseau?

Vous êtes simplement curieux.ses et souhaitez apprendre davantage sur les enjeux et la culture queer de Montréal?

Vous souhaitez simplement rencontrer de nouvelles belles personnes?





Rejoignez-nous ! On a hâte de vous y rencontrer.





On vous prépare un 5 à 7 condensé rempli de stimulis émotionnels et créatifs. Tout ça dans un safe space, sobre et décontracté. Que voulez-vous de plus? Pas encore persuadé.e.s ? Voici ce qui vous attend:





What’s on the menu !

Un petit buffet vous sera proposé + petites sucreries.

Un p’tit chin chin non alcoolisé pour célébrer la vida loca !

2 performances vous seront présentées.

DJ - Celia Benhocine (*à confirmer) sera aux platines.

Mission de l’organisme

Le Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville (CJEMCV), en concertation avec le milieu, accompagne les jeunes de 16 à 35 ans qui résident au centre-ville, y transitent ou le fréquentent en les motivant et les encadrant, dans la poursuite de leurs projets éducatifs, professionnels, créatifs ou d’entrepreneuriat artistique visant à trouver leur place sur le marché du travail montréalais et ailleurs.

Mandat du Quartier Jeunesse (QJ)

C'est un lieu de rassemblement pour les jeunes, facilitateur de rencontres et de réseautage. Un espace de collaboration, un point de départ à l’innovation. Un environnement de développement d'initiatives et de compétences. En somme, le QJ a la vocation de permettre l’épanouissement, autant dans la vie professionnelle que personnelle.





But de l'événement

Créer un moment d’échange sécurisant et amusant afin de présenter le lieu (quartier jeunesse), les services du CJE ainsi que l’appel à initiatives, Ouvrir le dialogue. Ce 5 à 7 (partie 1 de notre café de l’innovation) a pour but d'interpeller davantage la communauté lgbtqia2+ afin de les inviter à notre phase deux. Cette deuxième partie aura pour but d'entamer la discussion autour des enjeux professionnels que ces réalités rencontres en milieu de travail afin d’adapter les ressources et l’aide offert par le CJEMCV.





On t'attend au 460 rue St-Catherine Ouest, Bureau 602





Pour plus d’informations, communique avec Yann Villeneuve, agent de projet CJEMCV, [email protected]