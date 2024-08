Spectacle de fin d'année de tout les membres de l'Académie des arts Trouve ta voie!!





Les participants des ateliers d'exploration du dimanche et du mardi, du répit de jour, des perfectionnements en chant, danse et percussions, ainsi que les élèves des cours de chant privés vous présenteront des numéros qu'ils ont appris tout l'hiver. Venez voir sur scène des artistes remplis d'énergie et d'une joie de vivre contagieuse!





Date: Samedi 28 mai 2022

Endroit: 34 Boul. Bouthillier, Rosemère, J7A 4B4

Heure: 19h00 à 21h30

Coût: Cotisation volontaire