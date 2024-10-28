AMUQ

Organisé par

AMUQ

À propos de cet événement

Speed Meeting 2 de l'AMUQ

6256 Av. Henri-Julien

Montréal, QC H2S 2T8, Canada

Admission générale
60 $
L'achat d'un billet au tarif régulier de 60$ comprend automatiquement un membership. Un email de suivi sera envoyé après l'événement. Les membres de l'AMUQ doivent consulter leurs emails pour obtenir le code promotionnel, sinon contactez-nous sur [email protected].
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