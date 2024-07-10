Embarque en kayak - 10 juillet 2024

Le nombre de place est limité.
Si vous désirez embarquer dans un même kayak avec un enfant, vous devez l'inscrire dans Réservation - Kayak 9 ans et moins (avec adulte). Les embarcations simples ou doubles seront déterminées selon les disponibilités la journée même.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. Cependant, en cas de mauvais temps ou d'imprévu de la part de l'équipe de LAMRAC, nous nous réservons le droit d'annuler la sortie et de procéder à un remboursement complet.
Le nombre de place est limité.
Si vous désirez embarquer dans un même kayak avec un enfant, vous devez l'inscrire dans Réservation - Kayak 9 ans et moins (avec adulte). Les embarcations simples ou doubles seront déterminées selon les disponibilités la journée même.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. Cependant, en cas de mauvais temps ou d'imprévu de la part de l'équipe de LAMRAC, nous nous réservons le droit d'annuler la sortie et de procéder à un remboursement complet.
Réservation - Kayak simple 9 ans et moins
23 $
10 restants
Le nombre de place est limité.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. Cependant, en cas de mauvais temps ou d'imprévu de la part de l'équipe de LAMRAC, nous nous réservons le droit d'annuler la sortie et de procéder à un remboursement complet.
Le nombre de place est limité.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. Cependant, en cas de mauvais temps ou d'imprévu de la part de l'équipe de LAMRAC, nous nous réservons le droit d'annuler la sortie et de procéder à un remboursement complet.
Réservation - Kayak 9 ans et moins (avec adulte)
Gratuit
10 restants
Cette inscription gratuite est pour les enfants de 9 ans et moins accompagnés d'un adulte en kayak commun. Veuillez noter qu'elle doit être jumelée à une inscription payante pour adulte (âgé de 10 ans et plus) pour l'activité Embarque en kayak. Les embarcations simples ou doubles seront déterminées selon les disponibilités la journée même.
Le nombre de place est limité.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. Cependant, en cas de mauvais temps ou d'imprévu de la part de l'équipe de LAMRAC, nous nous réservons le droit d'annuler la sortie et de procéder à un remboursement complet.
Cette inscription gratuite est pour les enfants de 9 ans et moins accompagnés d'un adulte en kayak commun. Veuillez noter qu'elle doit être jumelée à une inscription payante pour adulte (âgé de 10 ans et plus) pour l'activité Embarque en kayak. Les embarcations simples ou doubles seront déterminées selon les disponibilités la journée même.
Le nombre de place est limité.
Une fois la réservation confirmée, aucune modification ou annulation ne sera acceptée. Cependant, en cas de mauvais temps ou d'imprévu de la part de l'équipe de LAMRAC, nous nous réservons le droit d'annuler la sortie et de procéder à un remboursement complet.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!