Reportée à l'automne 2024 ** Journée créative originale avec Pascal e

Une journée spéciale est prévue pour explorer la diversité du territoire de Beauport en compagnie de l'artiste multidisciplinaire Pascal e. Possédant une riche expérience artistique et une implication dans divers projets d'art communautaire, Pascal e guidera la marche et animera les discussions avec une approche attentionnée envers l'environnement. Les participant-es auront l'opportunité de visiter ensemble des lieux emblématiques de Beauport, puis de s'engager dans la création d'une carte intuitive de Beauport de façon artistique, utilisant des techniques telles que le collage, l'estampe et le dessin. La journée commencera par un café convivial le matin, suivi d'une marche jusqu'à la cascade (Parcours de la rivière Beauport), en passant par des sites remarquables comme la Maison Girardin, le couvent et l’avenue Royale. Après un dîner partagé, l'après-midi sera consacré à l'expression artistique. Une fois l'activité terminée, la carte sera envoyée par la poste à une autre maison du Patrimoine, lançant ainsi une chaîne d'échanges créatifs.