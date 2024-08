Voulez-vous en savoir plus sur les règles fiscales relatives au démarrage et à l'exploitation d'une entreprise ? Vous cherchez à comprendre les astuces pour bien gérer vos dépenses et revenus d'entreprise ?





Bien comprendre l'aspect légal et fiscal est un facteur déterminant pour démarrer du bon pied votre entreprise et assurer sa pérennité. L'optimisation fiscale permet de vous aider à payer vos impôts convenablement tout en contribuant au développement de la société et de votre entreprise. Notre webinaire '' Fiscalité simplifiée pour les entrepreneurs'' qui aura lieu le 19 Novembre 2020 à 18H00 via Zoom saura répondre à toutes vos questions à ce sujet !





Cette conférence est gratuite sur inscription obligatoire.





Au plaisir de vous y voir nombreux !