Panache 2 - sortir le grand jeu !

Rejoignez-nous pour une journée remplie de jeux, de compétitions et de convivialité ! Plus de 500 jeux sur place, tournois, bazar, boutique Lillojeux, coffres d'évasions, prix de présence... et cette année, l’auberge l’Amarré sera sur place afin de proposer un service de restauration dont un souper à seulement 15$ ! Ne manquez pas cette occasion unique de vous amuser et de découvrir de nouveaux jeux de société. Rendez-vous le 9 novembre 2024 à 10h au Centre Jude-Drouin de Mont-Louis en Gaspésie.

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