Biologiste d'un jour - Diversité des amphibiens

L'activité est gratuite !
Toutefois, le nombre de place est limité (12 personnes maximum).
Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.
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