Biologiste d'un jour - Diversité des amphibiens

L'activité est gratuite ! Toutefois, le nombre de place est limité (12 personnes maximum). Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.

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