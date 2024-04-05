L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

Organisé par

L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

À propos de cet événement

Biologiste d'un jour - Diversité des amphibiens

69 Ch. Roy

Magog, QC J1X 0N4, Canada

Réservation - Biologiste d'un jour
Gratuit
L'activité est gratuite ! Toutefois, le nombre de place est limité (12 personnes maximum). Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.

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