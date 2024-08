Vin fromage ERGO - Thème casino - 1er décembre

♠️♥️♣️♦️♠️♥️♣️♦️♠️♥️♣️♦️♠️♥️♣️♦️♠️♥️♣️♦️♠️♥️♣️♦️♥️





🎟️🍾Le fameux vin from d’ergo est de retour cette année sous le thème du casino royal et vous y êtes cordialement invités! 🍾🎟️



Sortez vos plus beaux habits et venez manger 🍇🥖🧀🍷, jouer 🎲♟️🎰🃏et danser 💃🪩🕺 et avec nous.

✨C’est la soirée à ne pas manquer pour faire plein de belles rencontres et pour oublier tous les examens qui s’en viennent.✨

Quand : 1er décembre 19h

Où : Espace Jardin, Pavillon Desjardins

Qui : Tous les étudiants d’ergothérapie de l’université Laval

Billets : 25$

♠️♦️♣️♥️♠️♦️♣️♥️♠️♦️♣️♥️♠️♣♦️♣️♥️♠️♦️♣️♥️♠️♦️♣️♥️