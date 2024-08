Avec plus de 45 ans d’existence, le Groupe Show est une troupe de spectacles de variétés qui traverse littéralement les époques.





Le Groupe Show, c’est avant tout une troupe de bénévoles passionnés. Chanteurs, musiciens et danseurs se retrouvent sur scène afin de vous offrir, le temps d’une soirée, un voyage à travers les décennies. Ce qui nous unit? Notre passion indéniable pour la musique… et pour notre public!





Après deux années difficiles pour le domaine du spectacle (et pour tout le monde, on ne se le cachera pas), il est plus que temps de remettre les moteurs en marche.





Nous souhaitons faire voyager notre public à travers les époques avec les plus grands succès rock, pop, franco (et bien plus encore) dans une flamboyante mise en scène.





Le spectacle est une des principales sources de financement de la troupe et nous proposons des expériences inoubliables en contreparties de contributions au sociofinancement. Ne ratez pas cette chance de participer au spectacle Intemporel!