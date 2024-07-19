ZN Events x FLOW Magazine Lancement et événement de réseautage

- Célébration du lancement du magazine FLOW mettant en vedette notre défilé de mode du 2 mars - Opportunité de réseautage sur mesure pour les créatifs de la mode de Montréal - Informations exclusives en avant-première sur deux grands défilés de mode à venir cette saison automne - Participation prioritaire dans notre base de données pour les futurs événements et annonces - Délicieux amuse-gueules et boissons rafraîchissantes - Possibilité d'acheter des copies physiques du magazine en direct lors de l'événement - Annonce de collaboration surprise avec ZN Events - Occasion de se connecter avec des designers, photographes, mannequins, maquilleurs, stylistes, directeurs artistiques, et plus encore !

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