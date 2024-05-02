Mères Avec Pouvoir

Organisé par

Mères Avec Pouvoir

À propos de cet événement

Ventes fermées

Portes ouvertes chez Mères avec pouvoir

2015 Rue Fullum

Montréal, QC H2K 3N5, Canada

INSCRIPTION - VISITE DE 10H00
Gratuit
INSCRIPTION - VISITE DE 11H00
Gratuit
INSCRIPTION - VISITE DE 12H00
Gratuit
Liste d'attente - visite de 10h
Gratuit
Si la plage horaire choisie est complète, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Nous vous contacterons advenant une annulation. *Nous contacterons les personnes en ordre de première arrivée, première servie.
Liste d'attente - visite de 11h
Gratuit
Si la plage horaire choisie est complète, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Nous vous contacterons advenant une annulation. *Nous contacterons les personnes en ordre de première arrivée, première servie.
Liste d'attente - visite de 12h
Gratuit
Si la plage horaire choisie est complète, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Nous vous contacterons advenant une annulation. *Nous contacterons les personnes en ordre de première arrivée, première servie.

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