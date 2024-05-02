Portes ouvertes chez Mères avec pouvoir

Si la plage horaire choisie est complète, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Nous vous contacterons advenant une annulation. *Nous contacterons les personnes en ordre de première arrivée, première servie.
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Liste d'attente - visite de 11h
Gratuit
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Liste d'attente - visite de 12h
Gratuit
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