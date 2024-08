Soirée Dress to Express

SOIRÉE EXCLUSIVE DRESS TO EXPRESS

Mettez vos beaux habits et venez célébrer avec nous au Jules et Jim!





L'événement Dress to Express est une collaboration entre le bar Jules et Jim et la distillerie Hendrix pour financer le psyshow 2023. La soirée est sous une formule 5 à 9, qui peut finir beaucoup plus tard si vous le désirez;) À l'achat de votre billet vous obtenez trois consommations provenant de la distillerie Hendrix pour la soirée. Pour chaque billet acheté, 10$ sera remis au psyshow.





Puisque c'est un événement exclusif, vous devez venir chercher vos billets pour l'événement au FAS-946 du lundi au vendredi entre 9h et 15h. Ce local se situe au neuvième étage du pavillon Félix-Antoine Savard de l'Université Laval. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir le chercher, simplement nous écrire à l'adresse courriel suivante, [email protected], et nous prendrons un arrangement.





Le psyshow c'est quoi?

C'est un spectacle de variété contenants des numéros de musique, de danse, d'humour et des sketchs humoristiques organisé par des étudiants au baccalauréat en psychologie. Cet événement remet tous ses profit à l'organisme Gris Québec. Ainsi, en finançant le psyshow, vous encouragez Gris Québec!