𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔 présente : 𝗢𝗦𝗧𝗔𝗥𝗔

𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔 vous invite Ă đ—ąđ—Šđ—§đ—”đ—„đ—” : une cĂ©lĂ©bration immersive du printemps, de la culture sonore et de l'expression artistique. NichĂ© dans un lieu inĂ©dit, 𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔 vous offre une Ă©chappatoire envoĂ»tante oĂč la musique, l'art numĂ©rique et la communautĂ© se rejoignent dans une expĂ©rience transcendante. Un espace immersif enveloppant, des visuels dansants et des performances musicales agrĂ©mentĂ©es par l'un des meilleurs systĂšmes de sonorisation en ville ; cette date est Ă noter Ă votre calendrier !





✳✳✳





𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔 invites you to đ—ąđ—Šđ—§đ—”đ—„đ—”: an immersive celebration of spring, sound culture and artistic expression. Nestled in a mysterious location, 𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒔 offers a spellbinding escape where music, digital art and community come together in a transcendental experience. An enveloping immersive space, dancing visuals and musical performances enhanced by one of the best sound systems in town; this date is one to mark on your calendar!





✿ 10PM - 4AM

✿ Catherine BĂ©gin (visuals)





✿ 10:00 PM - KeanuÂ

✿ 11:30 PM - RONCO b2b sonora

✿ 2:00 AM - à Mà RØK









âœș Il s’agit d’un Ă©vĂ©nement BYOB, la consommation sera permise sur place jusqu’à 3AM. Il y aura des rĂ©frigĂ©rateurs Ă votre disposition.









→ Samedi 13 avril / Saturday April 13th, 10pm—4am

→ Le Sanctuaire, 500 Rue Louvain O, MontrĂ©al

→ 25$ Early Bird, 30$ Admission gĂ©nĂ©rale / General Admission





Accessible en bus (lignes 19, 121) et à environ 20 minutes à pied du métro Sauvé.