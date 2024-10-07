Soutien à Senderos de Luz au Guatemala en 2026

Le coût pour 1/2 cuisinière - Beaucoup de familles pauvres cuisinent sur des feux ouverts, ce qui n’est pas idéal pour la qualité de l’air et nécessite beaucoup de bois, souvent ramassé par des enfants qui ratent ainsi l’école. Malheureusement, tomber dans ces feux est l’une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans au Guatemala. Une solution consiste à installer des cuisinières en béton ONIL (https://www.helpsintl.org/onil/) spécialement conçues pour les pays en développement.

