Soutien à Senderos de Luz au Guatemala en 2026

Pour leurs activités, opérations et administration tout au long de l’année : (a) ateliers de menuiserie, (b) cours de couture et peinture, (c) programme pour enfants après l’école, (d) là où le besoin est le plus pressant.
Pour leurs activités, opérations et administration tout au long de l’année : (a) ateliers de menuiserie, (b) cours de couture et peinture, (c) programme pour enfants après l’école, (d) là où le besoin est le plus pressant.
Colis alimentaire
CA$75
Aide alimentaire et soutien de transition : Pour les familles traversant des périodes difficiles ou imprévues, Senderos de Luz organise des visites régulières pour leur offrir une aide variée. Les familles nous accueillent souvent chez elles et partagent le peu de nourriture qu’elles ont. En leur laissant un sac de haricots, du riz, du sucre, de l’huile et du café, nous leur permettons de tenir jusqu’au mois suivant.
Aide alimentaire et soutien de transition : Pour les familles traversant des périodes difficiles ou imprévues, Senderos de Luz organise des visites régulières pour leur offrir une aide variée. Les familles nous accueillent souvent chez elles et partagent le peu de nourriture qu’elles ont. En leur laissant un sac de haricots, du riz, du sucre, de l’huile et du café, nous leur permettons de tenir jusqu’au mois suivant.
Filtre à eau
CA$90
Plusieurs familles récupèrent l’eau de pluie ou l’achètent et la transportent dans des bidons de plastique. Une entreprise guatémaltèque locale (https://ecofiltro.com.gt/es) fabrique et exporte des filtres à eau en céramique. Nous visiterons l’usine et achèterons des filtres comme cadeaux pour les familles démunies.
Plusieurs familles récupèrent l’eau de pluie ou l’achètent et la transportent dans des bidons de plastique. Une entreprise guatémaltèque locale (https://ecofiltro.com.gt/es) fabrique et exporte des filtres à eau en céramique. Nous visiterons l’usine et achèterons des filtres comme cadeaux pour les familles démunies.
Fournitures scolaires
CA$40
Senderos de Luz cherche à offrir aux élèves de première année dans le besoin un petit sac à dos et des fournitures essentielles. Nous pourrons apporter certaines fournitures du Canada, mais il est important de le faire de manière équilibrée afin de ne pas perturber l’économie locale. Ceci est le montant par enfant.
Senderos de Luz cherche à offrir aux élèves de première année dans le besoin un petit sac à dos et des fournitures essentielles. Nous pourrons apporter certaines fournitures du Canada, mais il est important de le faire de manière équilibrée afin de ne pas perturber l’économie locale. Ceci est le montant par enfant.
Cuisinière à bois
CA$350
Cuisinière complète - Beaucoup de familles pauvres cuisinent sur des feux ouverts, ce qui n’est pas idéal pour la qualité de l’air et nécessite beaucoup de bois, souvent ramassé par des enfants qui ratent ainsi l’école. Malheureusement, tomber dans ces feux est l’une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans au Guatemala. Une solution consiste à installer des cuisinières en béton ONIL (https://www.helpsintl.org/onil/) spécialement conçues pour les pays en développement.
Cuisinière complète - Beaucoup de familles pauvres cuisinent sur des feux ouverts, ce qui n’est pas idéal pour la qualité de l’air et nécessite beaucoup de bois, souvent ramassé par des enfants qui ratent ainsi l’école. Malheureusement, tomber dans ces feux est l’une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans au Guatemala. Une solution consiste à installer des cuisinières en béton ONIL (https://www.helpsintl.org/onil/) spécialement conçues pour les pays en développement.
Cuisinière à bois - 1/2
CA$175
Le coût pour 1/2 cuisinière - Beaucoup de familles pauvres cuisinent sur des feux ouverts, ce qui n’est pas idéal pour la qualité de l’air et nécessite beaucoup de bois, souvent ramassé par des enfants qui ratent ainsi l’école. Malheureusement, tomber dans ces feux est l’une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans au Guatemala. Une solution consiste à installer des cuisinières en béton ONIL (https://www.helpsintl.org/onil/) spécialement conçues pour les pays en développement.
Le coût pour 1/2 cuisinière - Beaucoup de familles pauvres cuisinent sur des feux ouverts, ce qui n’est pas idéal pour la qualité de l’air et nécessite beaucoup de bois, souvent ramassé par des enfants qui ratent ainsi l’école. Malheureusement, tomber dans ces feux est l’une des principales causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans au Guatemala. Une solution consiste à installer des cuisinières en béton ONIL (https://www.helpsintl.org/onil/) spécialement conçues pour les pays en développement.