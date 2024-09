Tartelettes à la rhubarbe

Les p'tits chefs aimeront ces tartelettes pour leur côté à la fois acidulé et sucré. Et comme on les préparera dans des couvercles de pots Masson (à défaut de "vrais" moules à tartelettes), ils s'amuseront de voir comme on trouve toujours une solution quand on veut se régaler ;-)





Les ingrédients à prévoir:

Pour la pâte:

• 1,5 tasse (250 g) de farine

• 1/2 tasse (125 g) de beurre non salé



• 1 jaune d'oeuf



• 2 cuillères à soupe de sucre



• 3-4 cuillères à soupe d'eau







Pour la garniture à la rhubarbe:

• 1 bouquet de tiges de rhubarbe



• 3 cuillères à soupe de farine



• 3 oeufs



• 4,5 cuillères à soupe de sucre



• 1/3 tasse de crème liquide











◢ Qu'est-ce que c'est?

C'est la nouvelle façon de cuisiner avec C'est moi le chef!

Des ateliers cuisine en ligne et interactifs, en direct, pendant lesquels on vous accompagne pas à pas, votre p'tit chef et vous, dans la préparation d'une recette. Comme toujours, des recettes gourmandes qui mettent de l'avant les fruits et légumes de saison. Et on en profite pour vous apprendre plein de petites choses sur les aliments.

Nos ateliers cuisine sont spécialement conçus pour les enfants dès 3 ans, toujours avec la complicité des parents.





◢ Comment ça marche?

C'est très simple!

· Vous réservez votre billet pour l'atelier de votre choix: vous recevez automatiquement la liste des ingrédients à prévoir (PENSEZ À VÉRIFIER VOS SPAMS). Puis, quelques jours avant l’atelier, on vous envoie la liste des ustensiles à préparer et le lien pour vous connecter.

· Vous faites votre épicerie.

· Le jour de l'atelier, vous vous connectez sur l'espace cuisine C'est moi le chef! et vous profitez d'un moment de complicité gourmand avec votre p'tit chef.

◢ À quoi ai-je droit avec 1 billet familial?

En réservant votre billet familial, vous avez accès à :

· L'atelier cuisine pour tous les enfants et des parents de la famille (1 seul ordinateur connecté)

· La fiche recette du plat cuisiné

· La vidéo de l'atelier (envoi d'un lien d'accès)

· 1 fiche de jeux sur les aliments

· 1 diplôme pour les enfants

◢ L'atelier est destiné aux enfants, avec la complicité des parents.

