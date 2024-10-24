Boutique Les Pirates

La prise de commande pour une livraison durant la saisons 2024-2025 est fermée
DATE LIMITE : 1 octobre 2025
Livraison : pour début novembre 2025
SAC DE HOCKEY (GARDIEN)
CA$115
TUQUE
CA$20
Grandeur unique
CASQUETTE
CA$20
Grandeur unique
T-SHIRT performance junior
CA$25
T-SHIRT performance adulte
CA$25
Polo Under Armor Pirates junior
CA$45
Polo Under Armor Pirates adulte
CA$60
HOODIE Pirates personnalisé
CA$45
MANTEAU 3 saisons
CA$100
Manteau trois saisons parfait - léger avec un matelassage sportif et une capuche amovible à boutons-pression. Température évaluée à 5-50 degrés F (-15 à 10 degrés C). Coquille matelassée 100 % polyester. Les caractéristiques comprennent une capuche à bouton-pression amovible, une poche poitrine gauche conçue pour la broderie, des poches avant zippées, une bordure élastique au poignet et un cordon de serrage à l'ourlet. Résistant à l'eau.
