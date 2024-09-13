Maison des jeunes Défi-Ado
Inscription atelier de motivation aux devoirs
Mardi - Pintendre 15h30 à 17h (primaire et secondaire)
807, Olympique, Pintendre
Mercredi - Lauzon 15h30 à 17h (primaire)
304, rue St-Joseph, Lévis
Jeudi - Lauzon 16h à 17h30 (secondaire)
304, rue St-Joseph, Lévis
