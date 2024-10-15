eventClosed

Vêtements promotionnels 2024-2025 psychoéducation UQTR-QC

Crewneck gris pâle item
Crewneck gris pâle item
Crewneck gris pâle item
Crewneck gris pâle
CA$40
Quoi de plus confortable qu'un crewneck qui réflète ton sentiment d'appartenance à ton université? L'allié parfait pour des séances d'étude réussies!
Jogging gris item
Jogging gris item
Jogging gris
CA$40
Voici l'occasion parfaite pour compléter ton look d'étude avec nos joggings gris pâle! Fais passer tes séances d'étude au niveau supérieur!
Crewneck beige item
Crewneck beige item
Crewneck beige item
Crewneck beige
CA$40
Parfait pour cacher les traces de larmes quand tu essuies discrètement tes joues avec ta manche. Avec notre crewneck "psychoéducation", finis les moments gênants où ton ami.e te demande si tout va bien!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing