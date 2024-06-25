LOCATION D'ARTICLES ET SERVICES CULTURELLES DE L'ARROCQ

Chaise pliante de couleur blanche.
Chaise pliante en tissu munie d'un siège et d'un dossier en tissu coussiné pour une expérience confortable. Elle est légère pour un transport facile et est pliable pour un rangement à votre convenance.
Facile à transporter, peut prendre jusqu'à 6 invités.
Dispositif de son de très haute qualité, idéal pour des événements dans une salle de moins de 100 personnes.
Micro sans-fil d'excellente qualité, les batteries sont inclus dans le prix de la location.
Le jeu de lumière PARTYBAR01 est composé de 2 projecteurs et de 2 JELLYMOON. Les LEDs sont puissants et instantanés. Vous pourrez utiliser l'appareil avec le système DMX et la télécommande infrarouge. Le pied est fourni. Dimensions (L x h x l) : 730 x 200 x 200 mm
Ensemble mixeur/amplificateur de système de sonorisation+haut-parleurs 10 pouces+supports (RPG2X10 v2)
Microphone dynamique cardioïde avec câble XLR mâle vers XLR femelle, construction en métal rigide pour micro professionnel d'instruments de musique, voix, diffusion, discours, noir
Trépied pliable 2 en 1 avec 2 supports de micro pour performance, chant, discours.
Capacité de 16 à 20 places.
Que vous l’appeliez abri, châpiteau ou gazebo, il saura protéger vos invités contre le soleil ou la pluie.
Demi-boubou sans manches en tissu Ndop - Indigo et Blanc. Le ndop ou dze ndouop ou nji ndop est une étoffe traditionnelle et rituelle bamiléké
L'académie culturelle de l'ARROCQ délivre des prestations de chant, de percussion sur des tam tam (Djembé) et de danse au rythme des us et coutumes de l'Ouest Cameroun pour une durée d'une heure. Ce coût inclus le matériel. Idéal pour donner une coloration traditionnelle à vos événements culturelles.
Chacha de danse culturelle bamiléké
Les sonnailles bamilékés sont des bracelets de pied utilisés dans l'orchestre de musique traditionnel chez les Bamilékés.
La queue de cheval est un accessoire de danse, symbole de bravoure, de victoire et apparat de notabilité. Il est utilisé lors des danses et cérémonies.
Grand tamtam à percussion de couleur noir
Moyen tamtam à percussion de couleur noir
Grelots en aluminium pour pied
TCHOUA en calebasse
Prestation d'une heure de chants et cantiques religieuses. Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.). Le client est responsable de la collation des chanteurs. Le kilométrage de chaque de la chorale est à la charge du client pour des distance au delà de 25km de la ville de Québec.
Prestation de 2 heures de chants et cantiques religieuses. Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.). Le client est responsable de la collation des chanteurs. Le kilométrage de chaque de la chorale est à la charge du client pour des distance au delà de 25km de la ville de Québec. KIT D'animation (haut parleur de 3000Watt, 3 microphones, 3 supports de microphone, logistique de transport)
