LOCATION D'ARTICLES ET SERVICES CULTURELLES DE L'ARROCQ

Chaise
CA$1.75

Chaise pliante de couleur blanche.

Chaise pliante de luxe rembourrée en tissu – Noir
CA$2.75

Chaise pliante en tissu munie d'un siège et d'un dossier en tissu coussiné pour une expérience confortable. Elle est légère pour un transport facile et est pliable pour un rangement à votre convenance.

Table plastique divisé en deux 30″ X 6′
CA$8.50

Facile à transporter, peut prendre jusqu'à 6 invités.

Haut-parleur Bose P1 Bluetooth
CA$50

Dispositif de son de très haute qualité, idéal pour des événements dans une salle de moins de 100 personnes.

Micro sans fil Bluetooth
CA$15

Micro sans-fil d'excellente qualité, les batteries sont inclus dans le prix de la location.

Jeux de lumière
CA$75

Le jeu de lumière PARTYBAR01 est composé de 2 projecteurs et de 2 JELLYMOON. Les LEDs sont puissants et instantanés. Vous pourrez utiliser l'appareil avec le système DMX et la télécommande infrarouge. Le pied est fourni. Dimensions (L x h x l) : 730 x 200 x 200 mm

Kit d'animation complet de 1500 Watts
CA$350

Ensemble mixeur/amplificateur de système de sonorisation+haut-parleurs 10 pouces+supports (RPG2X10 v2)

Microphone Filaire
CA$15

Microphone dynamique cardioïde avec câble XLR mâle vers XLR femelle, construction en métal rigide pour micro professionnel d'instruments de musique, voix, diffusion, discours, noir

Support pour microphone
CA$7

Trépied pliable 2 en 1 avec 2 supports de micro pour performance, chant, discours.

Chapiteau 10X20 pieds
CA$80

Capacité de 16 à 20 places.

Châpiteau 10X10 pieds
CA$40

Que vous l’appeliez abri, châpiteau ou gazebo, il saura protéger vos invités contre le soleil ou la pluie.

Demi-Boubou Ndop
CA$15

Demi-boubou sans manches en tissu Ndop - Indigo et Blanc. Le ndop ou dze ndouop ou nji ndop est une étoffe traditionnelle et rituelle bamiléké

Chapeau Ndop mixte
CA$10
Tam tam Djembé africain
CA$7
Prestation de l'académie culturelle de l'ARROCQ
CA$500

L'académie culturelle de l'ARROCQ délivre des prestations de chant, de percussion sur des tam tam (Djembé) et de danse au rythme des us et coutumes de l'Ouest Cameroun pour une durée d'une heure. Ce coût inclus le matériel. Idéal pour donner une coloration traditionnelle à vos événements culturelles.

Chacha de danse
CA$5

Chacha de danse culturelle bamiléké

Sonnailles bamiléké
CA$10

Les sonnailles bamilékés sont des bracelets de pied utilisés dans l'orchestre de musique traditionnel chez les Bamilékés.

La queue de cheval
CA$10

La queue de cheval est un accessoire de danse, symbole de bravoure, de victoire et apparat de notabilité. Il est utilisé lors des danses et cérémonies.

Grand tamtam à percussion de couleur noir
CA$20

Grand tamtam à percussion de couleur noir

Moyen tamtam à percussion de couleur noir
CA$15

Moyen tamtam à percussion de couleur noir

Grelots en aluminium
CA$5

Grelots en aluminium pour pied

TCHOUA en calebasse
CA$10

TCHOUA en calebasse

Chorale communautaire de l'ARROCQ
CA$299

Prestation d'une heure de chants et cantiques religieuses. Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.). Le client est responsable de la collation des chanteurs. Le kilométrage de chaque de la chorale est à la charge du client pour des distance au delà de 25km de la ville de Québec.

Chorale communautaire de l'ARROCQ + KIT d'animation
CA$999

Prestation de 2 heures de chants et cantiques religieuses. Pour vos évènements et célébrations (anniversaires, mariage, baptême, messe d'hommage, etc.). Le client est responsable de la collation des chanteurs. Le kilométrage de chaque de la chorale est à la charge du client pour des distance au delà de 25km de la ville de Québec. KIT D'animation (haut parleur de 3000Watt, 3 microphones, 3 supports de microphone, logistique de transport)

