Amour et vengance: musique meurtre et mystère

575 Rue des Écoles

Drummondville, QC J2B 1J6, Canada

Billet régulier
CA$32
*taxes incluses. IMPORTANT: lors de la confirmation de votre transaction, la contribution suggérée pour la plateforme Zeffy est optionnelle. Pour changer le montant de la contribution, veuillez cliquer sur l'onglet du montant suggéré, puis sélectionnez l'option « Autre». Indiquez le montant de 0$ ou un montant de votre choix dans l'espace « Contribution »
Billet étudiant
CA$20
*taxes incluses. Une carte étudiante valide sera demandée à l'entrée. IMPORTANT: lors de la confirmation de votre transaction, la contribution suggérée pour la plateforme Zeffy est optionnelle. Pour changer le montant de la contribution, veuillez cliquer sur l'onglet du montant suggéré, puis sélectionnez l'option « Autre». Indiquez le montant de 0$ ou un montant de votre choix dans l'espace « Contribution »
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing