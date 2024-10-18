Voyage Walt Disney mars 2025

Voyage semaine de relâche mars 2025
Collège Clarétain, Victoriaville
Orlando (Walt Disney) – Du 1 au 8 mars 2025
Pour qui : Les élèves de 1re à 5e secondaire
Coût : 2 000$ minimum 30 élèves et maximum de 42 élèves
Dépôt à l’inscription : 500$ (avant le 18 novembre)
Versements de 500 $ le 15 décembre, le 15 janvier et le 15 février.
Critères pour inscription :
Avoir un dossier scolaire (comportement) sans reproche
Avoir une bonne santé
Connaître une autre personne dans le groupe (pour jumelage)
Avoir un passeport valide au 1er avril 2025 ou son certificat de naissance (original)
Ne pas avoir de compte en souffrance au Collège
CE PRIX COMPREND:
Transport par autocar de luxe
Hébergement pour cinq (5) nuits au Rosen Inn Lake Buena Vista, FL
**Il est à noter que cet hôtel est situé à moins de 5 miles de Walt Disney World et que chacune des chambres est munie d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes et d’un coffre-fort**
L’hôtel est aussi muni de 2 piscines extérieures chauffées
Cinq (5) déjeuners buffet américains à l’hôtel à chaque matin
Une passe à Walt Disney World de 3 jours de type « Hopper » vous donnant accès illimité à chacun des parcs thématiques par jour : Magic Kingdom, Epcot Center, Disney Hollywood Studios et Animal Kingdom
Une journée à Universal Studios vous donnant accès aux 2 parcs
Toutes les taxes incluant la FICAV
Service d’urgence téléphonique sans frais 24h/24 et assistance en tout temps
Horaire (sujet à changement)
Jour 1 – Samedi 1 mars 2025 Victoriaville/ Orlando
07h00 : Départ de l’école en autocar
Jour 2 – Dimanche 2 mars 2025 Orlando
: Arrivée à Orlando en après-midi
**Les chauffeurs vous laissent pour la journée**
Installation à l’hôtel, épicerie, baignade et coucher
Jour 3 – Lundi 3 mars 2025 Orlando
07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus)
Journée à Disney (inclus)
Jour 4 – Mardi 4 mars 2025 Orlando
07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus)
Journée à Disney (inclus)
Jour 5 – Mercredi 5 mars 2025 Orlando
07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus)
Journée à Universal Studios vous donnant accès aux 2 parcs (inclus)
Jour 6 – Jeudi 6 mars 2025 Orlando
07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus)
Journée à Disney (inclus)
Jour 7- Vendredi 7 mars 2025 Orlando / Victoriaville
07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus)
08h30 : Départ pour le retour à l’école
Jour 8- Samedi 8 mars 2025 Victoriaville
Arrivée estimée à l’école en fin de journée
Bon voyage !
