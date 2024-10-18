Voyage Walt Disney mars 2025

Voyage semaine de relâche mars 2025 Collège Clarétain, Victoriaville Orlando (Walt Disney) – Du 1 au 8 mars 2025 Pour qui : Les élèves de 1re à 5e secondaire Coût : 2 000$ minimum 30 élèves et maximum de 42 élèves Dépôt à l’inscription : 500$ (avant le 18 novembre) Versements de 500 $ le 15 décembre, le 15 janvier et le 15 février. Critères pour inscription : Avoir un dossier scolaire (comportement) sans reproche Avoir une bonne santé Connaître une autre personne dans le groupe (pour jumelage) Avoir un passeport valide au 1er avril 2025 ou son certificat de naissance (original) Ne pas avoir de compte en souffrance au Collège CE PRIX COMPREND: Transport par autocar de luxe Hébergement pour cinq (5) nuits au Rosen Inn Lake Buena Vista, FL **Il est à noter que cet hôtel est situé à moins de 5 miles de Walt Disney World et que chacune des chambres est munie d’un réfrigérateur, d’un four micro-ondes et d’un coffre-fort** L’hôtel est aussi muni de 2 piscines extérieures chauffées Cinq (5) déjeuners buffet américains à l’hôtel à chaque matin Une passe à Walt Disney World de 3 jours de type « Hopper » vous donnant accès illimité à chacun des parcs thématiques par jour : Magic Kingdom, Epcot Center, Disney Hollywood Studios et Animal Kingdom Une journée à Universal Studios vous donnant accès aux 2 parcs Toutes les taxes incluant la FICAV Service d’urgence téléphonique sans frais 24h/24 et assistance en tout temps Horaire (sujet à changement) Jour 1 – Samedi 1 mars 2025 Victoriaville/ Orlando 07h00 : Départ de l’école en autocar Jour 2 – Dimanche 2 mars 2025 Orlando : Arrivée à Orlando en après-midi **Les chauffeurs vous laissent pour la journée** Installation à l’hôtel, épicerie, baignade et coucher Jour 3 – Lundi 3 mars 2025 Orlando 07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus) Journée à Disney (inclus) Jour 4 – Mardi 4 mars 2025 Orlando 07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus) Journée à Disney (inclus) Jour 5 – Mercredi 5 mars 2025 Orlando 07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus) Journée à Universal Studios vous donnant accès aux 2 parcs (inclus) Jour 6 – Jeudi 6 mars 2025 Orlando 07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus) Journée à Disney (inclus) Jour 7- Vendredi 7 mars 2025 Orlando / Victoriaville 07h30 : Déjeuner buffet américain à l’hôtel (inclus) 08h30 : Départ pour le retour à l’école Jour 8- Samedi 8 mars 2025 Victoriaville Arrivée estimée à l’école en fin de journée Bon voyage !

