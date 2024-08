Le temps du nouveau testament

Le présent ouvrage a pour but de présenter le Nouveau Testament à des lecteurs néophytes. Et nous considérons qu’ils sont de deux types.





Les premiers sont en quelque sorte des nuls de la Bible. Ce sont des gens qui souhaitent explorer le Nouveau Testament, mais qui n’ont aucune idée par où commencer. Ce sont ceux et celles qui, élevés dans une société post-chrétienne, voient autour d’eux des reliques chrétiennes existant comme des ruines et des vestiges du passé. Malgré ce fait, ces gens cherchent à comprendre la Bible sur deux plans : soit sur le plan purement littéraire, soit sur le plan d’une recherche spirituelle quelconque. Peu importe l’intention de ce lecteur, il trouvera dans ces pages les contextes historiques et culturels pour comprendre le Nouveau Testament. Il y trouvera suffisamment d’informations pertinentes pour faire une lecture intelligente des 27 livres que compose ce canon.





Le deuxième type de lecteur néophyte est l’étudiant de la Bible. Il se trouve dans une université ou un séminaire, étudie en théologie ou en philosophie. Il connaît la Bible pour sa valeur culturelle, mais n’en a jamais fait une lecture personnelle, tout comme on lirait une autre grande œuvre. Pour réussir cette lecture, il a besoin d’un guide succinct qui renvoie aux éléments historiques et culturels, qui à leur tour, l’aideront à comprendre le texte. En plus des contextes historiques et culturels exposés dans les chapitres qui suivront, ce lecteur trouvera les structures et plans des livres afin de bien naviguer parmi son contenu. Il saura par la suite quels filons poursuivre dans son étude du Nouveau Testament.