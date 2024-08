Vous êtes invités à assister à la leçon de clôture de Monsieur Pierre Legendre, le 19 avril dans la salle A-5502.1 du Campus MIL ( 1375 Ave. Thérèse Lavoie-Roux, Montréal, QC, H2V 0B3.

Monsieur Legendre est membre de la Société Royale du Canada ( Académie des sciences), Officier de l'Ordre national du Québec et classé parmi les chercheurs les plus cités en écologie par Google Scholar et en environnement par Web of Science de 2001 à 2021.