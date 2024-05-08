PIZZA du midi, Grande journée des petits entrepreneurs

591

chemin Sir-Lomer-Gouin

Pizza végé adulte du 1er juin
CA$14.75
Taxes incluses. Assiette pizza végétarienne de 10 pouces.
Pizza végé enfant du 1er juin
CA$8.75
Taxes incluses. Assiette demie pizza végétarienne.
Pizza pépé fromage adulte du 1er juin
CA$14.75
Taxes incluses. Assiette pizza pépé fromage de 10 pouces.
Pizza pépé fromage enfant du 1er juin
CA$8.75
Taxes incluses. Assiette demie pizza pépé fromage.
Boîte pour votre pizza à emporter !
CA$2.50
Taxes incluses. Boîte à pizza standard.
