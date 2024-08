Annexe Joliette [cours sur place]

COURS SUR PLACE

Vous devez vous inscrire par le formulaire ou par courriel. Le nombre de places est limité. Vous devez vous inscrire au moins 1h à l'avance. Des consignes vous seront transmises par courriel après votre inscription. Le port du masque est demandé à l'intérieur en tout temps.

Toutes les mesures de prévention exigées par la santé publique sont mises en place.





TARIFS



Le Centre bouddhiste kadampa Shamata est un organisme sans but lucratif. Merci de votre contribution, elle permet de soutenir nos activités et notre mission d'amener plus de paix intérieure aux gens de la région.

Tarif régulier sur place : 12 $ Tarif Carte SÉRIE : 35 $ pour les 4 cours de la saison (non-échangeable).



Tarif Carte FLEXI : 40 $ pour 4 cours (valide en tout temps pour les cours à Joliette ou à Trois-Rivières) Activez le coupon de réduction : « CARTEFLEXI » (en majuscule et sans espace)

Tarifs abonnements ''Carte ami'' ou ''Programme approfondi'' : inclut. Activez le coupon de réduction : « CARTEAMIETPA » (en majuscule et sans espace)

Les tarifs abonnés s'appliquent seulement pour les détenteurs d'un abonnement valide lors de la journée de l'activité. Possibilité d'acheter une carte sur place (argent comptant seulement).



Pour plus d'information sur ces abonnements, visitez notre site Web : https://meditationa3r.org/tarifs ou appelez-nous au 819-378-8021





AU MOMENT DU PAIEMENT



Au moment de payer, vous pouvez choisir de donner ou non un « pourboire » à l'entreprise Simplyk, la plate-forme de billetterie que nous utilisons gratuitement.Pour modifier le « pourboire » ou frais de service, cliquez sur le « 15% » et dans « Autre »,inscrivez « 0 » ou le montant désiré.POLITIQUE DE REMBOURSEMENTSi vous annulez votre inscription jusqu’à 24h avant le début de l’activité, nous vous rembourserons en totalité le montant de l'activité. Si vous ne pouvez assister au cours à cause de symptômes développés vous empêchant d'être présent sur place, vous serez remboursé en totalité en tout temps. Faites-en la demande en écrivant à [email protected]